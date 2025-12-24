Графики отключения света на 25 декабря: кто будет без электроэнергии полсуток

В рождественский день украинцам в зависимости от очереди будут отключать электроэнергию 2-4 раза. В Днепропетровской области для некоторых очередей отключения света будут длиться более 12 часов.

Графики отключения света на 25 декабря ДТЭК опубликовала в официальном Telegram-канале. В НЭК "Укрэнерго" отметили, что почасовые ограничения будут применяться во всех регионах Украины из-за последствий обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры.

Кроме графиков для населения, также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В течение дня ситуация с электроэнергией может меняться, поэтому актуальную информацию по конкретному адресу следует уточнять на официальных сайтах облэнерго.

Графики отключений света 25 декабря — Киев

Графики отключений света 25 декабря — Киевская область

Графики отключений света 25 декабря — Днепропетровская область

В Одесской области из-за значительных повреждений энергосети в результате вражеских атак применяются аварийные отключения, а стабилизационные графики не действуют. На сайте "ДТЭК Одесские электросети" советуют не включать все приборы в розетку сразу, когда появляется электроэнергия, чтобы избежать аварий.

Напомним, и. о. министра энергетики Артем Некрасов сообщал, что из-за последней массированной ракетно-дроновой атаки образовалась сложная ситуация с энергетикой в Украине, в частности почти полностью были обесточены абоненты в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

CEO компании ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Bloomberg заявил, что из-за ударов РФ по энергообъектам украинцев может ждать самая тяжелая зима за почти 4 года войны.