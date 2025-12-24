Графіки відключення світла на 25 грудня: хто буде без електроенергії пів доби

У різдвяний день українцям залежно від черги вимикатимуть електроенергію 2-4 рази. У Дніпропетровській області для деяких черг відключення світла триватимуть понад 12 годин.

Графіки відключення світла на 25 грудня ДТЕК опублікувала в офіційному Telegram-каналі. В НЕК "Укренерго" зазначили, що погодинні обмеження застосовуватимуться в усіх регіонах України через наслідки обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури.

Крім графіків для населення, також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Протягом дня ситуація з електроенергією може змінюватися, тож актуальну інформацію за конкретною адресою варто уточнювати на офіційних сайтах обленерго.

Графіки відключень світла 25 грудня — Київ

Графіки відключень світла 25 грудня — Київська область

Графіки відключень світла 25 грудня — Дніпропетровська область

В Одеській області через значні пошкодження енергомережі внаслідок ворожих атак застосовуються аварійні вимкнення, а стабілізаційні графіки не діють. На сайті "ДТЕК Одеські електромережі" радять не вмикати всі прилади в розетку одразу, коли з'являється електроенергія, щоб уникнути аварій.

Нагадаємо, в. о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомляв, що через останню масовану ракетно-дронову атаку утворилася складна ситуація з енергетикою в Україні, зокрема майже повністю були знеструмлені абоненти в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

CEO компанії ДТЕК Максим Тимченко в коментарі Bloomberg заявив, що через удари РФ по енергооб'єктах на українців може чекати найважча зима за майже 4 роки війни.