Средства за два месяца одним платежом: когда украинцы получат выплаты из "Национального кэшбэка"

Выплаты Национального кэшбэка за октябрь и ноябрь состоятся уже в ближайшие выходные. Деньги поступят сразу одним платежом на карты украинцев, которые участвовали в программе.

Как сообщает портал "Дія", в рамках программы кэшбэка более 4 миллионов украинцев получат возврат средств за приобретенные товары украинского производства на общую сумму более 10 миллиардов гривен за два месяца. Выплаты охватывают покупки за октябрь и ноябрь, и на карту поступит один общий платеж.

По данным программы, сейчас к участию привлечено более 33 тысяч торговых точек, где можно получить кэшбек, и почти 386 тысяч товаров украинского производства. Проверить наличие кэшбека на конкретный товар можно с помощью сканирования штрихкода в приложении Дія.

Средства, полученные с карты Национального кэшбэка, можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, медицинских изделий, книг, почтовых услуг или задонатить на поддержку Сил обороны Украины. Как отмечается на официальном сайте программы, деньги можно использовать для приобретения:

пищевых продуктов,

лекарственных средств,

медицинских изделий,

книг и другой печатной продукции украинского производства, которые продаются в торговых точках-участниках.

Часть обновленных категорий товаров уже доступна для расходования средств: сейчас можно покупать лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию. Перечень продуктовых магазинов, где можно использовать карту Национального кэшбэка, продолжает формироваться и регулярно обновляется.

Напомним, что Правительство планирует постепенно сворачивать программу "Национальный кэшбек" из-за ограниченных возможностей государственного бюджета. Если финансирование не будет обеспечено, выплаты гражданам могут прекратиться уже с 1 января 2026 года.

Однако впоследствии Министерстве экономики опровергли информацию СМИ и заявили, что "Национальный кэшбек" продолжает работу в штатном режиме