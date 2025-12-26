Кошти за два місяці одним платежем: коли українці отримають виплати з "Національного кешбеку"

Виплати Національного кешбеку за жовтень і листопад відбудуться вже найближчими вихідними. Гроші надійдуть одразу одним платежем на картки українців, які брали участь у програмі.

Як повідомляє портал "Дія", у межах програми кешбеку понад 4 мільйони українців отримають повернення коштів за придбані товари українського виробництва на загальну суму понад 10 мільярдів гривень за два місяці. Виплати охоплюють покупки за жовтень і листопад, і на картку надійде один спільний платіж.

За даними програми, наразі до участі залучено понад 33 тисячі торгових точок, де можна отримати кешбек, та майже 386 тисяч товарів українського виробництва. Перевірити наявність кешбеку на конкретний товар можна за допомогою сканування штрихкоду у застосунку Дія.

Кошти, отримані з картки Національного кешбеку, можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, медичних виробів, книг, поштових послуг або задонатити на підтримку Сил оборони України. Як зазначається на офіційному сайті програми, гроші можна використовувати для придбання:

Відео дня

харчових продуктів,

лікарських засобів,

медичних виробів,

книг та іншої друкованої продукції українського виробництва, які продаються у торгових точках-учасниках.

Частина оновлених категорій товарів вже доступна для витрат коштів: наразі можна купувати ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію. Перелік продуктових магазинів, де можна використовувати картку Національного кешбеку, продовжує формуватися та регулярно оновлюється.

Нагадаємо, що Уряд планує поступово згортати програму "Національний кешбек" через обмежені можливості державного бюджету. Якщо фінансування не буде забезпечене, виплати громадянам можуть припинитися вже з 1 січня 2026 року.

Однак згодом у Міністерстві економіки спростували інформацію ЗМІ та заявили, що "Національний кешбек" продовжує роботу в штатному режимі