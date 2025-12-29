Отсрочены сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы

Предварительно, требование начнет действовать после завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены.

Правительство приняло решение об отсрочке сроков обязательного использования платежных терминалов для физических лиц-предпринимателей первой группы. Требование начнет действовать после завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Решение приняли в ответ на обращение представителей малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сейчас создает дополнительную финансовую нагрузку.

В правительстве отмечают, что такая отсрочка позволит мелким предпринимателям продолжать работу и сохранять доходы в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.

Также отсрочка предоставляет бизнесу время для подготовки к переходу на безналичные расчеты и возможность в будущем выбрать удобный способ приема оплат — через POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что с 1 января 2026 года продавцы на рынках будут обязаны использовать платежные терминалы.

А с 1 января 2027 года предприниматели — плательщики единого налога с доходом более 1 млн гривен будут обязаны регистрироваться как плательщики НДС и платить 20% налога.