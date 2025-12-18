Отсрочка не предусмотрена: на рынках Украины с 1 января появятся кассовые аппараты, детали

С 1 января 2026 года продавцы на рынках будут обязаны использовать кассовые аппараты и платежные терминалы, несмотря на просьбу отсрочить их введение.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, Министерство экономики отказалось переносить дату обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы, считая отсрочку нецелесообразной. Требование должно вступить в действие с начала нового года.

Гетманцев выразил несогласие с позицией ведомства, отметив, что Минэкономики не учитывает реальные условия работы мелких предпринимателей. Речь идет о ФЛП 1-й группы, которые не применяют налоговые схемы, не дробят бизнес и не пользуются агрессивной оптимизацией, а также ведут небольшую торговлю, что часто является единственным способом поддержать собственное производство во время войны.

"Позицию такую не воспринимаю и не разделяю, считаю, что Минэкономики не учитывает реальные условия, в которых сегодня работают мелкие предприниматели. Ведь речь идет о предпринимателях, которые не принимают налоговые схемы, не "дробят" бизнес и не используют агрессивную оптимизацию, а также простую, мелкую торговлю", — отметил он в своей заметке.

До начала обязательного применения платежных терминалов остаются всего две недели. Гетманцев призвал Кабмин отсрочить введение кассовых аппаратов для мелких предпринимателей как минимум до завершения военного положения и обратился с этим вопросом лично к премьер-министру.

Стоит отметить, что согласно постановлению Кабмина №894 от 29 июля 2022 года использование кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) для предпринимателей постепенно стало обязательным:

с 1 января 2023 года — для ФЛП второй, третьей и четвёртой групп и предпринимателей на общей системе в городах с населением более 25 тыс;

с 1 января 2024 года — для торговцев в городах и посёлках с населением от 5 до 25 тыс;

с 1 января 2025 года — для предпринимателей в населенных пунктах с менее чем 5 тыс. жителей;

с 1 января 2026 года — для ФЛП первой группы, а также для тех, кто торгует через автоматы, выездную торговлю или продаёт собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

При этом постановление предусматривает исключения: правила не распространяются на торговцев в общинах, находящихся в районах боевых действий, временной оккупации или блокировании. Для таких предпринимателей применение кассовых аппаратов откладывается на время войны и еще на три месяца после освобождения или восстановления контроля над территорией.

