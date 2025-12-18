Відтермінування не передбачене: на ринках України з 1 січня з'являться касові апарати, деталі

З 1 січня 2026 року продавці на ринках будуть зобов’язані використовувати касові апарати та платіжні термінали, попри прохання відтермінувати їх запровадження.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі. За його словами, Міністерство економіки відмовилося переносити дату обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи, вважаючи відтермінування недоцільним. Вимога має вступити в дію з початку нового року.

Гетманцев висловив незгоду з позицією відомства, зазначивши, що Мінекономіки не враховує реальні умови роботи дрібних підприємців. Мова йде про ФОП 1-ї групи, які не застосовують податкові схеми, не дроблять бізнес і не користуються агресивною оптимізацією, а також ведуть невелику торгівлю, що часто є єдиним способом підтримати власне виробництво під час війни.

Відео дня

"Позицію таку не сприймаю і не поділяю, вважаю, що Мінекономіки не враховує реальні умови, в яких сьогодні працюють дрібні підприємці. Адже йдеться про підприємців, які не приймають податкові схеми, не "дроблять" бізнес і не використовують агресивну оптимізацію, а також просту, дрібну торгівлю", — зауважив він у своєму дописі.

До початку обов’язкового застосування платіжних терміналів залишаються лише два тижні. Гетманцев закликав Кабмін відтермінувати запровадження касових апаратів для найдрібніших підприємців щонайменше до завершення воєнного стану та звернувся з цим питанням особисто до прем’єр-міністра.

Варто зазначити, що згідно з постановою Кабміну №894 від 29 липня 2022 року використання касових апаратів (РРО/ПРРО) для підприємців поступово стало обов’язковим:

з 1 січня 2023 року – для ФОП другої, третьої та четвертої груп і підприємців на загальній системі у містах з населенням понад 25 тис.;

з 1 січня 2024 року – для торговців у містах та селищах із населенням від 5 до 25 тис.;

з 1 січня 2025 року – для підприємців у населених пунктах з менше ніж 5 тис. жителів;

з 1 січня 2026 року – для ФОП першої групи, а також для тих, хто торгує через автомати, виїзну торгівлю або продає власноруч вирощену чи відгодовану продукцію.

При цьому постанова передбачає винятки: правила не поширюються на торговців у громадах, що знаходяться у районах бойових дій, тимчасовій окупації або блокуванні. Для таких підприємців застосування касових апаратів відкладається на час війни і ще на три місяці після звільнення або відновлення контролю над територією.

Нагадаємо, що з 1 січня 2027 року підприємці — платники єдиного податку з доходом понад 1 млн гривень будуть зобов’язані реєструватися як платники ПДВ та сплачувати 20% податку.

Також Фокус писав, що народний депутат партії "Слуга народу" Максим Заремський запропонував Верховній Раді України значно підвищити мінімальну заробітну плату у 2026 році.