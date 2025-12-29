Відтерміновано строки обов"язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи

Попередньо, вимога почне діяти після завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його скасування.

Уряд прийняв рішення про відтермінування строків обов’язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців першої групи. Вимога почне діяти після завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його скасування. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Рішення ухвалили у відповідь на звернення представників малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів наразі створює додаткове фінансове навантаження.

В уряді зазначають, що таке відтермінування дозволить найдрібнішим підприємцям продовжувати роботу та зберігати доходи в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.

Відео дня

Також відтермінування надає бізнесу час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки та можливість у майбутньому обрати зручний спосіб приймання оплат — через POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що з 1 січня 2026 року продавці на ринках будуть зобов’язані використовувати платіжні термінали.

А з 1 січня 2027 року підприємці — платники єдиного податку з доходом понад 1 млн гривень будуть зобов’язані реєструватися як платники ПДВ та сплачувати 20% податку.