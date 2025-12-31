ВВП растет, ФОПы держатся, доллар стабилен — итоги экономической ситуации в Украине в 2025 году

2025 год не стал для Украины годом экономического прорыва — но и не принес обвала. Страна живет в условиях затяжной войны, с постоянным дефицитом ресурсов и высокими рисками, но с экономикой, которая уже научилась работать под давлением и держать баланс.

Фокус собрал оценки экономистов и прогнозы ключевых институций, чтобы понять, в каком состоянии находится украинская экономика в конце 2025 года и с какими стартовыми условиями страна входит в 2026-й.

ВВП: рост есть, но без иллюзий

Главный итог 2025 года для Украины — экономика удержалась. После глубокого падения в 2022-2023 годах и непростой стабилизации в 2024-м, страна смогла сохранить осторожный рост и в этом году. Он оказался скромнее, чем ожидали на старте: по оценкам Национального банка, реальный ВВП прибавил 1,9% вместо прогнозируемых 2,1%. На результат повлияла ситуация в энергетическом секторе, нехватка рабочей силы и общие военные риски, которые постоянно давили на бизнес.

Відео дня

Впрочем, даже такие цифры в нынешних условиях — уже достижение.

"Как для страны, которая четвертый год живет под ударами огромного врага, даже небольшой рост — уже очень хорошо. Наш ВВП все же растет, и это уже результат", — отмечает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Впрочем, экономика в 2025 году работала фактически на минимальных оборотах, держась на агросекторе, отдельных отраслях промышленности, государственных расходах и внутреннем потреблении. Большую роль также сыграла поддержка международных партнеров и относительно взвешенная макроэкономическая политика государства.

По итогам года номинальный ВВП превысит довоенный уровень и достигнет около 214 млрд долларов, однако говорить о полноценном восстановлении рано. Война, разрушенная инфраструктура, дефицит работников и зависимость от внешнего финансирования сдерживают потенциал роста. Поэтому и ожидания на 2026 год остаются осторожными: большинство аналитиков прогнозируют рост ВВП в пределах 1-2%, надеясь, что экономика и в дальнейшем будет держаться — даже в сложных условиях.

Инфляция: почему цены удалось притормозить и что дальше

2025 год для украинской экономики стал годом постепенного сдерживания цен и стабилизации. После пикового скачка инфляции 15,9% в мае, темпы роста потребительских цен к концу года замедлились до 9,2%.

Ключевую роль сыграла жесткая монетарная политика НБУ: введение относительно высокого уровня учетной ставки держало кредиты дороже, а расходы осторожнее, что уменьшало давление на цены. Также, на цены влияли стабильные тарифы на большинство коммунальных услуг и постепенное восстановление логистики, что уменьшило дефицит товаров.

Важно

Как бизнес помогает держать фронт: компании-лидеры-2025

Не менее значимой была бюджетная дисциплина: вместо возможной "печати гривни" государственный дефицит покрывался в значительной степени за счет международной финансовой помощи, а также привлечений государственных облигаций. Это не дало инфляционной спирали раскрутиться, а бизнес в это время адаптировался к военным условиям, налаживал логистику, уменьшал зависимость от аварийных решений в энергетике и постепенно восстанавливал производство.

Если международная поддержка сохранится и не будет резких энергетических шоков, НБУ планирует снизить уровень инфляции до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года.

Однако насколько реально достичь этой цели, объясняет бывший и.о. заместителя министра экономики Павел Кухта.

"Все зависит не только от того, что происходит внутри страны, но и от общей политической ситуации: насколько быстро наступит мир и насколько ощутимым будет приток капитала при восстановлении Украины. Если он будет значительным, гривна может укрепиться, что снизит инфляцию, а Нацбанк будет иметь возможность пополнить резервы", — говорит эксперт.

Курс доллара: как удалось удержали его от резких скачков

Одним из главных экономических достижений стало то, что курс доллара удалось удержать стабильным. Украина в 2025 год вошла с отметкой 42 гривни за доллар — и с почти таким показателем переходит в 2026-й. Без резких скачков, без валютной паники и без сюрпризов для бизнеса и потребителей. Ключевую роль в этом сыграл НБУ, который регулярно выходил на межбанк с валютными интервенциями, сглаживал колебания курса и не давал ему "расшататься".

Важную роль сыграли золотовалютные резервы, накопленные в основном благодаря международной финансовой помощи. По состоянию на 1 декабря 2025 года они не только не уменьшились, но и достигли исторического максимума — более 54,7 млрд долларов, что стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Именно этот запас прочности позволял Нацбанку поддерживать рынок в моменты пикового спроса на валюту и сохранять доверие к гривне. Дополнительную стабильность обеспечивали валютные поступления от экспорта, прежде всего аграрного, а также значительно более спокойные настроения населения, чем в первые годы полномасштабной войны по покупке валюты.

Резких скачков на валютном рынке экономисты не прогнозируют Фото: НБУ

Что касается 2026 года, резких скачков на валютном рынке экономисты не прогнозируют.

"Базовый сценарий предусматривает медленное и контролируемое ослабление гривны, при котором курс, скорее всего, будет плавно балансировать между 42 и 43 гривнами за доллар и не будет создавать дополнительного напряжения", — говорит Олег Гетман.

Бюджет Украины: каким был 2025 год и что ждет в 2026-м

Для бюджета 2025 год стал годом выживания. Дефицит оставался высоким — около 20% ВВП: государственные доходы не покрывали объемы расходов, поэтому разницу Украина вынуждена покрывать за счет внешних средств. Главным "спасательным кругом" оставалась международная помощь. В этом году Украина ожидала получить около $55 млрд от партнеров. Хотя значительная часть средств уже поступила, ряд крупных программ финансирования еще не завершен, а выплата траншей продолжается.

Такие поступления помогали покрывать дефицит, избегать эмиссии гривны и поддерживать экономическую стабильность в сложных условиях войны. Однако помощь не всегда поступала вовремя: некоторые транши задерживались или пересматривались, что заставляло правительство искать дополнительные источники финансирования, в частности, через внутренние заимствования и выпуск государственных облигаций.

Важно

Налоги в 2026 году, финансирование ВСУ, новые зарплаты учителей и пенсии: интервью с Гетманцевым (видео)

Бюджет 2026 года также будет оставаться "военным": значительная часть средств пойдет на оборону, поддержку армии, закупку техники, логистику и безопасность. Общие расходы запланированы на уровне около 4,8 трлн грн, тогда как собственные доходы составят примерно 2,9 трлн грн. Ожидается, что дефицит бюджета будет немного меньше, чем в 2025 году, — на уровне 18-19% ВВП. Впрочем, без поддержки международных партнеров закрыть этот финансовый пробел государство не сможет.

"Бюджет Украины всегда "голодный" — денег постоянно не хватает. Часть средств распределяют на программы, а потом не хватает на насущные потребности. Как и в предыдущие годы, основным источником покрытия дефицита остается международная помощь, но доноры часто ставят свои условия, что создает конфликт между потребностями бюджета и реальными потребностями украинцев. На 2026 год мы ожидаем около 40 миллиардов долларов, но поступит ли вся сумма вовремя — большой вопрос. Если этого не произойдет, страна почувствует серьезное давление, особенно в сфере расходов на войну", — объясняет Павел Кухта.

Состояние основных секторов экономики Украины в 2025 году

Аграрный сектор в 2025 году оставался одним из главных драйверов экономики. Несмотря на обстрелы, заминированные поля и логистические трудности, украинские фермеры смогли сохранить высокие объемы производства и присутствие на внешних рынках. По итогам года Украина собрала около 75 млн тонн зерновых и масличных культур, а экспорт агропродукции продолжал быть ключевым источником валютных поступлений для страны. В то же время отрасль постоянно балансировала между стабильностью и рисками: проблемы с перевозкой, ограничения на европейских рынках и высокая себестоимость уменьшали прибыли фермеров.

Промышленность также испытывала вызовы: часть предприятий останавливалась из-за обстрелов или энергетических ограничений, другие переходили на упрощенные производственные форматы. Основу промышленного производства составляли металлургия, добывающая отрасль и машиностроение, ориентированные на экспорт. Хотя отрасль не восстановила довоенные объемы, она смогла сохранить присутствие на внешних рынках благодаря сухопутной логистике и маршрутам через Дунайские порты, что позволило избежать резкого падения валютной выручки.

Энергетика будет сталкиваться с вызовами: проблемы будут возникать не только из-за генерации, но и из-за передачи электроэнергии Фото: ЗАЭС. Официально

Сектор энергетики продемонстрировал несокрушимость и способность к адаптации. Из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующей мощности — значительные объемы оборудования были выведены из строя, что создавало дефициты электроэнергии и вынуждало увеличивать импорт из Европы.

Спрогнозировать, каким будет для отраслей 2026 год, пока сложно. По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, для аграрного сектора все будет зависеть от погодных условий и возможностей экспорта.

"Если порты будут оставаться ограниченными для экспорта, доходы фермеров существенно упадут, и это создаст большие проблемы для аграрного сектора. Военно-промышленный комплекс и дальше будет развиваться, главным стимулом остаются квалифицированные кадры. Энергетика по-прежнему будет сталкиваться с вызовами: проблемы будут возникать не только из-за генерации, но и из-за передачи электроэнергии — имеющиеся ядерные блоки работают, но передать ток через поврежденные сети очень сложно", — говорит экономист.

ФЛП на испытании: что ждет малый бизнес дальше

Несмотря на то, что экономика Украины в значительной степени держится на ФЛП, для многих из них 2025 год стал роковым. Из-за дополнительных налоговых нагрузок — введения военного сбора и обязательной уплаты ЕСВ — в начале года закрылось более 106 тысяч предпринимателей, тогда как открылось менее 65 тысяч.

Но украинские ФОПы оказались одной из самых устойчивых частей экономики, и уже по результатам 9 месяцев ситуация выровнялась: новые предприниматели открывались активнее, чем закрывались (положительный баланс +15 тысяч открытых ФОП).

Важно

Скрытые ловушки 90 миллиардов: какие риски для Украины несет спасительный кредит от ЕС

Однако на горизонте уже виднеются новые риски. Самая серьезная угроза — введение НДС для малого бизнеса.

"Это создаст чрезмерную административную нагрузку: придется вести товарный учет, регистрировать накладные и подавать сложную отчетность. Такие изменения могут нанести больше вреда, чем пользы, усложняя работу ФОПов и ограничивая их способность вести бизнес без лишних преград", — предупреждает Олег Гетман.

Павел Кухта считает, что введение НДС для ФЛП, согласованное с МВФ, является очень неудачным решением. Оно может вызвать массовые закрытия бизнеса, даже больше, чем в начале 2025 года после незначительного повышения налогов, и при этом бюджет вряд ли получит ожидаемые поступления.

"Если реакция бизнеса на 2% налога уже была заметной, представьте, что будет при 20% НДС", — предостерегает он. По его словам, это приведет к хаосу в налоговой системе, блокировке налоговых накладных и серьезному удару по экономике", — отметил специалист.

Кухта также отмечает: если государство не найдет пути смягчения этих рисков, последствия для малого бизнеса и экономики могут быть очень серьезными.