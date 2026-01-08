Надбавки для пенсии: сколько денег предусмотрено и как получить

Украинское правительство предусмотрело дополнительные выплаты от государства для пенсионеров, кроме основной суммы. Однако получить ее могут лишь определенные категории пенсионеров.

В частности, дополнительные деньги могут получить те, кто имеет на своем иждивении несовершеннолетних детей или внуков. Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на постановление Кабмина №654 от 16 июля 2008-го года.

Надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые содержат детей до 18 лет. Размер выплаты — 150 гривен на каждого ребенка. Впрочем, получить такую надбавку сможет только один из пенсионеров в семье.

Кроме того, эта пенсия не распространяется на тех детей, которым выплачивают пенсию или государственную социальную.

Как оформить надбавку к пенсии?

Прежде всего, для получения надбавки нужно собрать ряд документов:

Відео дня

заявление о назначении или перерасчете пенсии;

паспорт пенсионера;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

трудовая книжка пенсионера или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает (или не является физическим лицом-предпринимателем);

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справка уполномоченных органов с места жительства (органов управления жилищным фондом, отдела регистрации места жительства) о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем.

Также требуется справка о неполучении социальной помощи на ребенка, в отношении которого назначается надбавка.

Подать заявление и соответствующие документы можно также в онлайн-формате — для этого нужно воспользоваться порталом электронных услуг.

Какие еще доплаты к пенсиям возможны?

Пенсионеры старше 65 лет имеют право на минимальную пенсию по состоянию от 40% от минимальной зарплаты, но не менее прожиточного минимума (2595 грн).

С 70 до 75 лет пенсионеры могут получать компенсационные выплаты к пенсии в 300 грн в месяц, с 75 до 80 лет — 456 гривен в месяц, а после 80 — 570 грн в месяц.

Люди, которые являются одинокими пенсионерами, то есть не имеют родственников, могут получить от государства помощь на уход — 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины прекратил выплаты пенсий гражданам, которые до 31 декабря 2025 года не прошли физическую идентификацию. Для возобновления выплат необходимо пройти процедуру.

С 1 января 2026-го года ПФУ пересчитал уровень минимальных пенсий, ведь они привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате, которые тоже выросли с Нового года.