Надбавки для пенсії: скільки грошей передбачено та як отримати

Українській уряд передбачив додаткові виплати від держави для пенсіонерів, крім основної суми. Однак отримати її можуть лише певні категорії пенсіонерів.

Зокрема, додаткові гроші можуть отримати ті, хто має на своєму утриманні неповнолітніх дітей або онуків. Про це пише "24 канал" з посиланням на постанову Кабміна №654 від 16 липня 2008-го року.

Надбавка передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які утримують дітей до 18 років. Розмір виплати — 150 гривень на кожну дитину. Утім отримати таку надбавку зможе лише один з пенсіонерів у родині.

Крім того, ця пенсія не поширюється на тих дітей, яким виплачують пенсію або державну соціальну.

Як оформити надбавку до пенсії?

Перш за все, для отримання надбавки потрібно зібрати низку документів:

заява про призначення чи перерахунок пенсії;

паспорт пенсіонера;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудова книжка пенсіонера або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює (або не є фізичною особою-підприємцем);

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка уповноважених органів з місця проживання (органів управління житловим фондом, відділу реєстрації місця проживання) про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником.

Також вимагається довідка про неотримання соціальної допомоги на дитину, щодо якої призначається надбавка.

Подати заяву та відповідні документи можна також в онлайн-форматі — для цього потрібно скористатися порталом електронних послуг.

Які ще доплати до пенсій можливі?

Пенсіонери, старші за 65 років, мають право на мінімальну пенсію станом від 40% від мінімальної зарплати, але не менше за прожитковий мінімум (2595 грн).

З 70 до 75 років пенсіонери можуть отримувати компенсаційні виплати до пенсії у 300 грн на місяць, з 75 до 80 років — 456 гривень на місяць, а після 80 — 570 грн на місяць.

Люди, які є одинокими пенсіонерами, тобто не мають родичів, можуть отримати від держави допомогу на догляд — 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України припинив виплати пенсій громадянам, які до 31 грудня 2025 року не пройшли фізичну ідентифікацію. Для відновлення виплат необхідно пройти процедуру.

З 1 січня 2026-го року ПФУ перерахував рівень мінімальних пенсій, адже вони прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, які теж зросли з Нового року.