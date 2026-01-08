Сотрудник Фонда госимущества задекларировал 5 тонн золота: оно хранится в Москве, — СМИ

Андрей Мельник, заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом – начальник управления по вопросам распоряжения государственным имуществом Фонда государственного имущества (ФГИУ), задекларировал 5 тонн золота, которое хранится в Москве, подкрепленное ценными бумагами.

Местонахождение золотых слитков общей стоимостью 79 804 999 евро (или 4 млрд гривен) указано как ЗАО "КИТОН 21 ВЕК", Москве, ул. Ясенева, корпус 1, здание, 30. Это обнародовано в декларации чиновника, на которую обратил внимание Oboz.ua.

По информации журналистов, официально золота как такового у Мельника нет. Он владеет "товарораспорядительными бумагами – товарным сертификатом на расчет с держателем документа товаром – Золото в банковских слитках Евростандарта 999.9". Это документ, юридически дающий право получить пять тонн золота при действительности сертификата и возможности его реализации

"КИТОН 21 ВЕК" указана эмитентом этого золота, то есть, скорее всего, компания и выпустила ценные бумаги, о которых говорилось выше. Также это ЗАО указано в декларации украинского чиновника как эмитент векселей, которыми он владеет с 2012 года.

Не золотом единым

Украинский чиновник также владеет 15 месторождениями редкоземельных металлов на оккупированной территории Луганской области, владеть которыми, по его утверждениям, он начал в 2005-2008 годах. Одно из них Мельник оценил в полтора миллиарда евро.

В частности, у декларанта во владении – и государственно-холдинговая компания "Краснодонуголь".

В декларации утверждается, что право на имущество (месторождения) приобретено до представления первой декларации поданной в соответствии с Законом "О предотвращении коррупции"

В ней также указаны несколько земельных участков и объектов недвижимости, среди которых – квартира в Луганске, дом площадью 621 кв. м. в Луганской области, квартира в Бучанском районе. Последней он пользуется на бесплатной основе как временно перемещенное лицо.

Согласно документу, у Мельника также задекларированы 29 незавершенных объектов недвижимости в Одесской области.

Мельник является бенефециаром нескольких предприятий как в Украине, так и за границей – в Словакии и Литве.

Заработная плата декларанта указана в размере 1 030 834 грн. Наличными он хранит $130 тысяч и 120 тысяч евро. Еще $33 тысячи, 35 тысяч евро и 311 тысяч гривен ему должны вернуть как долг.

При этом он получил получил в качестве помощи от государства "зимнюю тысячу".

В апреле 2025 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило существенные нарушения в декларации Мельника. Речь идет о попытке скрыть публичный статус, манипуляции с налоговым идентификатором, сомнительные данные по недвижимости и другое.

На момент написания материала Фонд госимущества никак не прокомментировал информацию о декларации сотрудника.

