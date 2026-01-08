Співробітник Фонду держмайна задекларував 5 тонн золота: воно зберігається в Москві, — ЗМІ

Андрій Мельник, заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном — начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна (ФДМУ), задекларував 5 тонн золота, що зберігається в Москві, підкріплене цінними паперами.

Місцезнаходження золотих злитків загальною вартістю 79 804 999 євро (або 4 млрд гривень) вказано як ЗАТ "КІТОН 21 ВІК", Москві, вул. Ясенєва, корпус 1, будівля, 30. Це оприлюднено в декларації чиновника, на яку звернув увагу Oboz.ua.

За інформацією журналістів, офіційно золота як такого у Мельника немає. Він володіє "товаророзпорядчими паперами — товарним сертифікатом на розрахунок із власником документа товаром — Золото в банківських злитках Євростандарту 999.9". Це документ, що юридично дає право отримати п'ять тонн золота за умови дійсності сертифіката і можливості його реалізації

"КІТОН 21 ВІК" вказано емітентом цього золота, тобто, найімовірніше, компанія і випустила цінні папери, про які йшлося вище. Також це ЗАТ зазначено в декларації українського чиновника як емітент векселів, якими він володіє з 2012 року.

Не золотом єдиним

Український чиновник також володіє 15 родовищами рідкоземельних металів на окупованій території Луганської області, володіти якими, за його твердженнями, він почав у 2005-2008 роках. Одне з них Мельник оцінив у півтора мільярда євро.

Зокрема, у декларанта у володінні — і державно-холдингова компанія "Краснодонвугілля".

У декларації стверджується, що право на майно (родовища) набуто до подання першої декларації поданої відповідно до Закону "Про запобігання корупції"

У ній також зазначено кілька земельних ділянок та об'єктів нерухомості, серед яких — квартира в Луганську, будинок площею 621 кв. м. у Луганській області, квартира в Бучанському районі. Останньою він користується на безоплатній основі як тимчасово переміщена особа.

Згідно з документом, у Мельника також задекларовано 29 незавершених об'єктів нерухомості в Одеській області.

Мельник є бенефеціаром кількох підприємств як в Україні, так і за кордоном — у Словаччині та Литві.

Заробітна плата декларанта вказана в розмірі 1 030 834 грн. Готівкою він зберігає $130 тисяч і 120 тисяч євро. Ще $33 тисячі, 35 тисяч євро і 311 тисяч гривень йому мають повернути як борг.

При цьому він отримав отримав як допомогу від держави "зимову тисячу".

У квітні 2025 року Національне агентство із запобігання корупції виявило суттєві порушення в декларації Мельника. Йдеться про спробу приховати публічний статус, маніпуляції з податковим ідентифікатором, сумнівні дані щодо нерухомості та інше.

На момент написання матеріалу Фонд держмайна ніяк не прокоментував інформацію про декларацію співробітника.

