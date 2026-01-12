Из-за отключения света в Украине сбоят реестры Минюста: не работают ГРАГС и ЕРБ

Перебои с электроснабжением в Украине повлияли на работу реестров Министерства юстиции. Нарушен доступ к Единому реестру должников, ГРАГС и т.д.

О сбоях в реестрах из-за отключения света сообщили 12 января на странице Государственного предприятия "Национальные информационные системы" в Facebook. На момент публикации новости не удается получить доступ к сайтам Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого реестра должников, а также к веб-странице самого ГП "НАИС".

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", — говорится в сообщении.

Відео дня

Сейчас специалисты работают над восстановлением и стабилизацией поставок электроэнергии.

Доступ к реестрам Минюста нарушен из-за отключения света Фото: скриншот

В НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 14:00 сообщали об аварийных отключениях света в Киеве и части Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной ударами РФ, сильными морозами и последствиями непогоды. Графики отключений света при этом перестали действовать.

Напомним, 11 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко дала прогноз для Киева после масштабной российской атаки. По ее словам, некоторые микрорайоны столицы могут оставаться без света неделю.

Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник 11 января рассказал, где на Киевщине самая проблемная ситуация со светом. По его словам, больше всего повреждений зафиксировано в Василькове и Обухове.