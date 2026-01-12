Через відключення світла в Україні збоять реєстри Мін'юсту: не працюють ДРАЦС і ЄРБ

Перебої з електропостачанням в Україні вплинули на роботу реєстрів Міністерства юстиції. Порушено доступ до Єдиного реєстру боржників, ДРАЦС тощо.

Про збої в реєстрах через відключення світла повідомили 12 січня на сторінці Державного підприємства "Національні інформаційні системи" у Facebook. На момент публікації новини не вдається отримати доступ до сайтів Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру боржників, а також до веб-сторінки самого ДП "НАІС".

"У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням і стабілізацією постачання електроенергії.

Доступ до реєстрів Мін'юсту порушено через відключення світла Фото: скриншот

В НЕК "Укренерго" станом на 14:00 повідомляли про аварійні відключення світла у Києві та частині Київської області через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ударами РФ, сильними морозами та наслідками негоди. Графіки відключень світла при цьому перестали діяти.

Нагадаємо, 11 січня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко дала прогноз для Києва після масштабної російської атаки. За її словами, деякі мікрорайони столиці можуть лишатися без світла тиждень.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник 11 січня розповів, де на Київщині найпроблемніша ситуація зі світлом. За його словами, найбільше пошкоджень зафіксовано у Василькові та Обухові.