Минфин обнародовал амбициозный законопроект, который фактически отменяет одно из главных преимуществ упрощенной системы налогообложения — возможность работать без НДС при значительных оборотах. Фокус опросил экспертов и узнал о важных изменениях.

Плательщики единого налога с доходом от 1 млн грн должны платить 20% НДС с января 2027 года. Об этом говорится в законопроекте, который опубликовало Министерство финансов Украины. Как отметила налоговый консультант Александра Томашевская, предпринимателям следует отнестись к этим изменениям серьезно и сделать плановый расчет налоговой нагрузки на 2027 год уже в этом году. Поэтому, какие изменения ждут ФЛП и как к ним подготовиться — далее.

Обновление упрощенной системы налогообложения: суть изменений

Ключевая новация, которую государство должно воплотить для предпринимателей, является обязательная регистрация плательщиком НДС для тех из них, чьи доходы за последние 12 месяцев превысят 1 млн грн. Это фактически отменяет одно из основных преимуществ упрощенки: возможность избегать НДС при значительных оборотах.

Представим, что у ФЛП 100 отгрузок товара в месяц. Это значит, что будет составляться 100 налоговых накладных ежемесячно Фото: Из открытых источников

"Сотни тысяч ФЛП вынуждены будут либо усложнять учет, либо пересматривать бизнес-модель", — комментирует адвокат, управляющий партнер АО "Виннер Партнерс", арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

Законопроект согласуется с требованиями МВФ и евроинтеграционными обязательствами Украины. Он направлен на борьбу с "дроблением" бизнеса крупными компаниями на мелкие ФОПы, наполнение бюджета и гармонизацию с директивами ЕС.

Суть изменений для ФЛП заключается в том, что НДС для всех, кто зарабатывает более 1 млн грн

Что именно изменится для ФЛП

"На сегодня плательщики единого налога 1-3 групп могут не регистрироваться плательщиками НДС, пока остаются в пределах лимитов своей группы. Новый законопроект предлагает унифицировать правила для всех", — объясняет эксперт.

Прежде всего речь идет о едином пороге — как только доход за последние 12 месяцев превысит 1 млн грн, регистрация плательщиком НДС станет для предпринимателя обязательной. Напомним, что сейчас ФЛП 1-3 групп могут избегать НДС, пока не превышают лимит своей группы (например, 7,8 млн грн для 3-й группы в 2025 году). После изменений лимит станет жестким для всех.

Также обратите внимание на ставку НДС: стандартные 20% (или 7%/14% для отдельных категорий товаров/услуг).

К тому же произойдет коррекция единого налога: для 3-й группы ставку планируют снизить с 5% до 3%, но это лишь частично компенсирует начисление 20% НДС сверху на цену товара или услуги.

Внедрение изменений планируется поэтапно, чтобы у бизнеса было время на адаптацию:

с декабря 2025 по январь 2026 года будет проводиться публичное обсуждение законопроекта;

в этом году — переходный период. Бизнес должен начать вести учет доходов с учетом новых лимитов;

с 1 января 2027 года начнется официальное внедрение новых правил.

Поэтому предприниматели имеют около 1-1,5 года на подготовку, в частности, протестировать системы учета.

Когда доход за последние 12 месяцев превышает 1 000 000 грн, регистрация плательщиком НДС становится обязательной Фото: pexels.com

Что стоит учесть

По словам эксперта по вопросам бизнеса и налогообложения Александры Томашевской, при регистрации плательщиком НДС следует предусмотреть, что все цены на товары или услуги необходимо будет пересчитать и добавить НДС по базовой ставке 20% или той ставке, которая возможно будет введена для отдельных видов деятельности.

"По моему мнению, увеличение цен на сумму НДС — это обязательный шаг. Если вид деятельности ФЛП имеет право на льготу по НДС, это нужно выяснить заранее", — добавляет эксперт.

Отчетность по НДС и администрирование налога — сложные, предупреждает она. Если декларацию по единому налогу предприниматель мог заполнить и сдать сам, отчетность по НДС значительно сложнее и требует профессиональной помощи.

Более того, отчетность по НДС — ежемесячная, поэтому документация должна вестись практически в режиме реального времени.

Рекомендую предпринимателям отнестись к этим изменениям серьезно и сделать плановый расчет налоговой нагрузки на 2027 год уже в этом году

"Каждое бизнес-событие, например, оплата клиентом счета или отгрузка товаров или оказание услуг, предусматривают составление налоговой накладной. Это цифровой документ, который формируется по правилу первого события. Такие накладные обязательно регистрируются в Едином государственном реестре налоговых накладных, есть определенные сроки их регистрации, а также штрафные санкции за просрочку", — предупреждает Томашевская.

Она также рекомендует привлечь к делу профессионала — профессионального бухгалтера, ведь самостоятельно здесь можно не справиться. А это значит, что расходы возрастут: при таком количестве документов стоимость его услуг составит примерно до 25 000 грн в месяц.

"Представим, что у ФЛП 100 отгрузок товара в месяц. Это значит, что будет составляться 100 налоговых накладных ежемесячно. Каждая накладная должна быть правильно сформирована в учетной базе, а затем отправлена на регистрацию в ГНС. Ручного варианта выполнить эту задачу не существует", — говорит Александра Томашевская.

Увеличение цен на сумму НДС — это обязательный шаг Фото: minfin.com.ua

Причины для радикальных изменений: что говорят эксперты

Правительство и МВФ приводят несколько ключевых причин для такого радикального изменения. Самой первой называют борьбу с "дроблением": крупные компании часто разбивают свой бизнес на десятки ФОПов, чтобы избегать уплаты НДС. Новый лимит в 1 млн грн делает такую схему экономически невыгодной. Однако, сработает ли это на практике и исчезнут ли схемы и продажа контрабандных товаров?

"Это самый интересный вопрос. Считаю, что само по себе введение обязанности уплаты НДС ФОПами не устраняет проблему ни продажи контрабандных товаров, ни дробления бизнеса. Для схемных компаний это лишь небольшой рост стоимости обслуживания бизнеса", — говорит Томашевская.

Также введение 20% НДС должно принести в госбюджет около 40 млрд грн дополнительных поступлений в год. Плюс приближение украинского налогового законодательства к Директивам ЕС, где пороги для НДС обычно значительно ниже, чем действующие украинские лимиты для упрощенной системы.

Однако есть риск, что введение НДС для малого бизнеса ударит на стоимость товаров и услуг.

"Поскольку к цене придется добавлять 20% НДС, ваши предложения могут стать дороже для конечного потребителя. Это создает неравные условия: микробизнес с доходом до 1 млн грн сможет держать низкие цены, тогда как те, кто немного пересек эту черту, будут вынуждены либо поднимать цены, либо терять 20% собственной прибыли", — объясняет Литвиненко.

Нагрузка вырастет неравномерно. Больше всего пострадают те, у кого мало документально подтвержденных расходов (например, ІТ-сфера, юристы, консультанты). Поскольку у них нет "входного" НДС от поставщиков, им придется уплачивать почти все 20% от оборота в бюджет. Для многих это может сделать бизнес просто невыгодным.

Больше всего почувствуют изменения малый ритейл и кафе, сфера услуг Фото: Shutterstock

Кто больше всего почувствует изменения

Малый ритейл и кофейни: оборот в 1 млн грн в год (это примерно 83 тыс. грн в месяц) достигается даже небольшими точками продаж;

сфера услуг: парикмахерские, небольшие СТО, образовательные курсы;

фрилансеры (IT, маркетинг): многие специалисты на 3-й группе легко превышают этот порог.

Поэтому недаром специалисты называют законопроект Минфина об обязательной регистрации плательщиками НДС при доходе свыше 1 млн грн наиболее радикальным изменением упрощенной системы налогообложения за последние десятилетия. Оно означает переход от модели "поддержки малого бизнеса низкими налогами" к модели "европейской унификации".

Реформа заставляет бизнес "взрослеть" быстрее. Украина постепенно убирает налоговые лазейки, приближая условия работы к стандартам ЕС.

"В то же время успех этой инициативы будет зависеть от того, сможет ли государство обеспечить простой и прозрачный сервис администрирования НДС, который бы не "душил" малый бизнес бюрократией", — добавляет специалист по праву.

