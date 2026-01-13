Мінфін оприлюднив амбітний законопроєкт, який фактично скасовує одну з головних переваг спрощеної системи оподаткування — можливість працювати без ПДВ при значних оборотах. Фокус опитав експертів та дізнався про важливі зміни.

Платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн мають сплачувати 20% ПДВ з від січня 2027 року. Про це йдеться у законопроєкті, який опублікувало Міністерство фінансів України. Як зазначила податкова консультантка Олександра Томашевська, підприємцям слід віднестися до цих змін серйозно і зробити плановий розрахунок податкового навантаження на 2027 рік вже цьогоріч. Тож, які зміни чекають на ФОПів і як до них підготуватися — далі.

Оновлення спрощеної системи оподаткування: суть змін

Ключова новація, яку держава має втілити для підприємців, є обов'язкова реєстрація платником ПДВ для тих з них, чиї доходи за останні 12 місяців перевищать 1 млн грн. Це фактично скасовує одну з основних переваг спрощенки: можливість уникати ПДВ при значних оборотах.

Уявімо, що у ФОП 100 відвантажень товару на місяць. Це означає, що складатиметься 100 податкових накладних щомісяця Фото: З відкритих джерел

"Сотні тисяч ФОПів змушені будуть або ускладнювати облік, або переглядати бізнес-модель", — коментує адвокат, керуючий партнер АО "Віннер Партнерс", арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

Законопроєкт узгоджується з вимогами МВФ та євроінтеграційними зобов'язаннями України. Він спрямований на боротьбу з "дробленням" бізнесу великими компаніями на дрібні ФОПи, наповнення бюджету та гармонізацію з директивами ЄС.

Суть змін для ФОП полягає в тому, що ПДВ для всіх, хто заробляє понад 1 млн грн

Що саме зміниться для ФОП

"На сьогодні платники єдиного податку 1-3 груп можуть не реєструватися платниками ПДВ, доки залишаються в межах лімітів своєї групи. Новий законопроєкт пропонує уніфікувати правила для всіх", — пояснює експерт.

Передусім йдеться про єдиний поріг — щойно дохід за останні 12 місяців перевищить 1 млн грн, реєстрація платником ПДВ стане для підприємця обов'язковою. Нагадаємо, що зараз ФОПи 1-3 груп можуть уникати ПДВ, доки не перевищують ліміт своєї групи (наприклад, 7,8 млн грн для 3-ї групи 2025 року). Після змін ліміт стане жорстким для всіх.

Також зверніть увагу на ставку ПДВ: стандартні 20% (або 7%/14% для окремих категорій товарів/послуг).

До того ж відбудеться корекція єдиного податку: для 3-ї групи ставку планують знизити з 5% до 3%, але це лише частково компенсує нарахування 20% ПДВ зверху на ціну товару чи послуги.

Впровадження змін планується поетапно, щоб бізнес мав час на адаптацію:

від грудня 2025 по січень 2026 року проводиметься публічне обговорення законопроекту;

цьогоріч — перехідний період. Бізнес має почати вести облік доходів з урахуванням нових лімітів;

від 1 січня 2027 року почнеться офіційне впровадження нових правил.

Тож підприємці мають близько 1-1,5 року на підготовку, зокрема, протестувати системи обліку.

Коли дохід за останні 12 місяців перевищує 1 000 000 грн, реєстрація платником ПДВ стає обов'язковою Фото: pexels.com

Що варто врахувати

За словами експертки з питань бізнесу і оподаткування Олександри Томашевської, під час реєстрації платником ПДВ слід передбачити, що усі ціни на товари чи послуги необхідно буде перерахувати і додати ПДВ за базовою ставкою 20% чи тою ставкою, яка можливо буде запроваджена для окремих видів діяльності.

"На мою думку, збільшення цін на суму ПДВ — це обовʼязковий крок. Якщо вид діяльності ФОП маю право на пільгу з ПДВ, це потрібно зʼясувати заздалегідь", — додає експертка.

Звітність з ПДВ і адміністрування податку — складні, попереджає вона. Якщо декларацію з єдиного податку підприємець міг заповнити і здати сам, звітність з ПДВ значно складніша і вимагає професійної допомоги.

Ба більше, звітність з ПДВ — щомісячна, тож документація має вестися практично в режимі реального часу.

Рекомендую підприємцям віднестися до цих змін серйозно і зробити плановий розрахунок податкового навантаження на 2027 рік вже в цьому році

"Кожна бізнес-подія, наприклад, оплата клієнтом рахунку чи відвантаження товарів чи надання послуг, передбачають складання податкової накладної. Це цифровий документ, що формується за правилом першої події. Такі накладні обовʼязково реєструються у Єдиному державному реєстрі податкових накладних, є визначені строки їх реєстрації, а також штрафні санкції за прострочення", — попереджає Томашевська.

Вона також рекомендує долучити до справи професіонала — професійного бухгалтера, адже самотужки тут можна не впоратися. А це означає, що витрати зростуть: за такої кількості документів вартість його послуг становитиме приблизно до 25 000 грн на місяць.

"Уявімо, що у ФОП 100 відвантажень товару на місяць. Це означає, що складатиметься 100 податкових накладних щомісяця. Кожна накладна повинна бути правильно сформована в обліковій базі, а потім відправлена на реєстрацію в ДПС. Ручного варіанту виконати цю задачу не існує", — каже Олександра Томашевська.

Збільшення цін на суму ПДВ - це обовʼязковий крок Фото: minfin.com.ua

Причини для радикальних змін: що кажуть експерти

Уряд та МВФ наводять кілька ключових причин для такої радикальної зміни. Найпершою називають боротьбу з "дробленням": великі компанії часто розбивають свій бізнес на десятки ФОПів, щоб уникати сплати ПДВ. Новий ліміт у 1 млн грн робить таку схему економічно невигідною. Проте, чи спрацює це на практиці ічЧи зникнуть схеми та продаж контрабандних товарів?

"Це найцікавіше питання. Вважаю, що саме по собі запровадження обовʼязку сплати ПДВ ФОПами не усуває проблему ні продажу контрабандних товарів, ні дроблення бізнесу. Для схемних компаній це лише невелике зростання вартості обслуговування бізнесу", — каже Томашевська.

Також запровадження 20% ПДВ має принести до держбюджету близько 40 млрд грн додаткових надходжень на рік. Плюс наближення українського податкового законодавства до Директив ЄС, де пороги для ПДВ зазвичай значно нижчі, ніж чинні українські ліміти для спрощеної системи.

Проте є ризик, що запровадження ПДВ для малого бізнесу вдарить на вартість товарів та послуг.

"Оскільки до ціни доведеться додавати 20% ПДВ, ваші пропозиції можуть стати дорожчими для кінцевого споживача. Це створює нерівні умови: мікробізнес із доходом до 1 млн грн зможе тримати низькі ціни, тоді як ті, хто трохи перетнув цю межу, будуть змушені або піднімати ціни, або втрачати 20% власного прибутку", — пояснює Литвиненко.

Навантаження зросте нерівномірно. Найбільше постраждають ті, у кого мало документально підтверджених витрат (наприклад, ІТ-сфера, юристи, консультанти). Оскільки у них немає "вхідного" ПДВ від постачальників, їм доведеться сплачувати майже всі 20% від обороту в бюджет. Для багатьох це може зробити бізнес просто невигідним.

Найбільше відчують зміни малий рітейл та кав'ярні, сфера послуг Фото: Shutterstock

Хто найбільше відчує зміни

Малий рітейл та кав'ярні: оборот у 1 млн грн на рік (це приблизно 83 тис. грн на місяць) досягається навіть невеликими точками продажу;

сфера послуг: перукарні, невеликі СТО, освітні курси;

фрілансери (IT, маркетинг): багато спеціалістів на 3-й групі легко перевищують цей поріг.

Тож недарма фахівці називають законопроєкт Мінфіну про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ при доході понад 1 млн грн найбільш радикальною зміною спрощеної системи оподаткування за останні десятиліття. Вона означає перехід від моделі "підтримки малого бізнесу низькими податками" до моделі "європейської уніфікації".

Реформа змушує бізнес "дорослішати" швидше. Україна поступово прибирає податкові лазівки, наближаючи умови роботи до стандартів ЄС.

"Водночас успіх цієї ініціативи залежатиме від того, чи зможе держава забезпечити простий та прозорий сервіс адміністрування ПДВ, який би не "душив" малий бізнес бюрократією", — додає фахівець з права.

