Запечатленный историей: как выглядят монеты за 200 000 грн, посвященные античному Крыму

В Национальном банке Украины можно приобрести две золотые монеты — "Боспорское царство" и "Херсонес Таврический". Хотя их номинал составляет всего 100 гривен, цена достигает более 220 тысяч гривен.

Монета "Боспорское царство" была выпущена тиражом 3 000 единиц в 2010 году. Она отчеканена из золота и стоит 228 404 гривны. Об этом известно с сайта Нацбанка.

Фото монеты "Боспорское царство" Фото: Национальный банк Украины

На момент публикации материала на складе остается 274 монеты, то есть более 2,5 тысячи таких уже раскупили. Она посвящена Боспорскому царству — одному из античных государств Северного Причерноморья, возникшему как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее.

Характеристики монеты "Боспорское царство":

номинал — 100;

масса драгоценного металла в чистоте — 31,1;

металл — Au 900;

диаметр — 32,0.

Другая коллекционная монета, посвященная Крыму, была выпущена еще раньше, в 2009 году. Ее тираж также составлял 3 000 единиц. "Херсонес Таврический" стоит 221 368 гривен. Сейчас таких остается на складе 382 штуки.

На этой монете запечатлена выдающаяся античная достопримечательность — Херсонес Таврический, основанный в 422 — 421 годах до н. э. город-государство на юго-западном побережье Крыма.

Фото монеты "Херсонес Таврический" Фото: Национальный банк Украины

"В течение двух тысячелетий, во времена расцвета древней Греции, Рима и Византии, Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", — говорится в описании от Нацбанка.

Характеристики монеты "Херсонес Таврический":

номинал — 100;

масса драгоценного металла в чистоте — 31,1;

металл — Au 900;

диаметр — 32,0.

Напомним, 12 декабря Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!". Она посвящена уникальной спецоперации "Паутина", которая уже вошла в историю.

Ранее, 25 марта 2025 года Нацбанк выпустил памятную монету "Национальная гвардия Украины". Глава НБУ Андрей Пышный поблагодарил военных за патриотизм и готовность к самопожертвованию ради свободы украинского народа.