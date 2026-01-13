Закарбований історією: як виглядають монети за 200 000 грн, присвячені античному Криму

У Національного банку України можна придбати дві золоті монети — "Боспорське царство" та "Херсонес Таврійський". Хоч їхній номінал становить лише 100 гривень, ціна сягає більш як 220 тисяч гривень.

Монета "Боспорське царство" була випущена тиражем 3 000 одиниць у 2010 році. Вона викарбувана із золота і вартує 228 404 гривні. Про це відомо з сайту Нацбанку.

Фото монети "Боспорське царство" Фото: Національний банк України

На момент публікації матеріалу на складі залишається 274 монети, тобто понад 2,5 тисячі таких вже розкупили. Вона присвячена Боспорському царству — одній з античних держав Північного Причорномор`я, що виникло як об`єднання грецьких міст-колоній на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї.

Характеристики монети "Боспорське царство":

номінал — 100;

маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1;

метал — Au 900;

діаметр — 32,0.

Інша колекційна монета, присвячена Криму, була випущена ще раніше, у 2009 році. Її тираж також становив 3 000 одиниць. "Херсонес Таврійський" коштує 221 368 гривень. Наразі таких залишається на складі 382 штуки.

На цій монеті закарбована визначна антична пам'ятка — Херсонес Таврійський, засноване у 422 — 421 роках до н. е. місто-держава на південно-західному узбережжі Криму.

Фото монети "Херсонес Таврійський" Фото: Національний банк України

"Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю", — йдеться в описі від Нацбанку.

Характеристики монети "Херсонес Таврійський":

номінал — 100;

маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1;

метал — Au 900;

діаметр — 32,0.

Нагадаємо, 12 грудня Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!". Вона присвячена унікальній спецоперації "Павутина", яка вже увійшла в історію.

Раніше, 25 березня 2025 року Нацбанк випустив пам’ятну монету "Національна гвардія України". Голова НБУ Андрій Пишний подякував військовим за патріотизм та готовність до самопожертви заради свободи українського народу.