На Киевщине отменили графики водоснабжения

В Ирпене была восстановлена стабильная работа водоснабжения. В регионе удалось восстановить электроснабжение, благодаря чему специалисты смогли стабилизировать работу оборудования.

Введение графиков поставки воды пока не планируется. Об этом сообщили в КП "Ирпеньводоканал".

В то же время в компании пояснили, что ситуация может быть изменена, и об этом будет сообщено отдельно.

Эту информацию подтвердил председатель Киевской ОГА Николай Калашник. По его словам, системы водоснабжения и водоотведения в громаде функционируют. Системы работают в штатном режиме, причин пока для ограничений нет.

Кроме того в в городе постепенно восстанавливается электроснабжение.

"Область совместно с громадами и ГСЧС заблаговременно обеспечила объекты критической инфраструктуры источниками резервного питания. Все необходимое оборудование на месте. Ситуация находится под полным контролем. Все службы работают в усиленном режиме", — отметил глава ОГА.

Відео дня

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Киевской области ввели графики водоснабжения.

Напомним, ранее стало известно, что после ракетной атаки в ночь на 13 января в некоторых районах Киевской области может не быть электроэнергии в течение двух суток. В частности аварийные ремонтные работы продлятся ориентировочно до 02:25 15 января в Буче и Гостомеле. В Буче были подключены все имеющиеся дизельные генераторы к объектам критической инфраструктуры и социальной сферы. А также было обеспечено питание котельных, чтобы сохранить тепло в домах.

9 января водоснабжение в большинстве домов Киева было восстановлено. Однако на верхние этажи домов воду возвращают с помощью отдельных насосов, которые не работают без света. Поэтому даже после того, как воду вернули в районе, она может некоторое время еще не появляться у потребителей.