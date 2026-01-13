6 часов в сутки: в Киевской области ввели графики водоснабжения

В Киевской области из-за отсутствия электроснабжения ввели графики поставки воды. Они будут действовать для жителей Ирпенской и Гостомельской общины.

Пока неизвестно, как долго будут действовать графики поставки воды. О введении графиков сообщили на Facebook-странице КП "Ирпеньводоканал".

В целом водоснабжение в этих громадах Киевской области продлится 6,5 часов.

В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:

с 06:00 до 09:00;

с 18:00 до 21:30.

Там отметили, что подача воды в полноценном режиме будет восстановлена, когда возобновится электроснабжение.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела разговор с главой Киевской ОГА Николаем Калашником по водоснабжению в Ирпене. Она подчеркнула, что нормальное водоснабжение без графиков должно быть восстановлено как можно скорее.

По ее словам, ресурс на восстановление есть. Также власти отправили соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения.

Кроме того, она поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе подготовить список дополнительных потребностей всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.

Напомним, что после массированной ночной атаки РФ по Киеву 9 января столица столкнулась с масштабными перебоями в теплоснабжении и водоснабжении.

В тот же день водоснабжение в большинстве домов было восстановлено. Впрочем Кличко объяснил, что на верхние этажи домов воду возвращают с помощью отдельных насосов, которые не работают без света. Поэтому даже после того, как воду вернули в районе, она может некоторое время еще не появляться у потребителей.

Напомним, что после ракетной атаки в ночь на 13 января в некоторых районах Киевской области может не быть электроэнергии в течение двух суток. В частности аварийные ремонтные работы продлятся ориентировочно до 02:25 15 января в Буче и Гостомеле.

После атаки КП "Бучасервис" подключили все имеющиеся дизельные генераторы к объектам критической инфраструктуры и социальной сферы. ПКПП "Теплокоммунсервис" обеспечивает питание котельных, чтобы сохранить тепло в домах.

8 января проблемы с водой фиксировали в Днепре и Запорожье, которые были под атакой российских оккупантов.