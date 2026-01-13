6 годин на добу: на Київщині запровадили графіки водопостачання

У Київській області через відсутність електропостачання запровадили графіки постачання води. Вони діятимуть для мешканців Ірпінської та Гостомельської громади.

Наразі невідомо, як довго діятимуть графіки постачання води. Про запровадження графіків повідомили на Facebook-сторінці КП "Ірпіньводоканал".

Загалом водопостачання у цих громадах Київщини триватиме 6,5 годин.

У зв'язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:

з 06:00 до 09:00;

з 18:00 до 21:30.

Там наголосили, що подача води в повноцінному режимі буде відновлена, коли поновиться електропостачання.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що провела розмову з очільником Київської ОВА Миколою Калашником щодо водопостачання в Ірпені. Вона наголосила, що нормальне водопостачання без графіків має бути відновлене якомога швидше.

Відео дня

За її словами, ресурс на відновлення є. Також влада відправила відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення.

Крім того, вона доручила віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі підготувати список додаткових потреб усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.

Нагадаємо, що після масованої нічної атаки РФ по Києву 9 січня столиця зіштовхнулася з масштабними перебоями в теплопостачанні та водопостачанні.

У той же день водопостачання у більшості будинків було відновлено. Утім Кличко пояснив, що на верхні поверхи будинків воду повертають за допомогою окремих насосів, які не працюють без світла. Тому навіть після того, як воду повернули у районі, вона може якийсь час ще не з'являтися у споживачів.

Нагадаємо, що після ракетної атаки в ніч на 13 січня у деяких районах Київської області може не бути електроенергії протягом двох діб. Зокрема аварійні ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 02:25 15 січня в Бучі та Гостомелі.

Після атаки КП "Бучасервіс" підключили всі наявні дизельні генератори до об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери. ПКПП "Теплокомунсервіс" забезпечує живлення котелень, аби зберегти тепло в оселях.

8 січня проблеми з водою фіксували у Дніпрі та Запоріжжі, які були під атакою російських окупантів.