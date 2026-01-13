На Київщині скасували графіки водопостачання

У Ірпені було відновлено стабільну роботу водопостачання. У регіоні вдалося відновити електропостачання, завдяки чому фахівці змогли стабілізувати роботу обладнання.

Запровадження графіків постачання води наразі не планується. Про це повідомили в КП "Ірпіньводоканал".

Водночас в компанії пояснили, що ситуація може бути змінена, і про це буде повідомлено окремо.

Цю інформацію підтвердив голова Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, системи водопостачання та водовідведення в громаді функціонують. Системи працюють у штатному режимі, причин наразі для обмежень немає.

Крім того у в місті поступово відновлюється електропостачання.

"Область спільно з громадами та ДСНС завчасно забезпечила об'єкти критичної інфраструктури джерелами резервного живлення. Усе необхідне обладнання на місці. Ситуація перебуває під повним контролем. Усі служби працюють у посиленому режимі", — зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у низці населених пунктів Київщини запровадили графіки водопостачання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після ракетної атаки в ніч на 13 січня у деяких районах Київської області може не бути електроенергії протягом двох діб. Зокрема аварійні ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 02:25 15 січня в Бучі та Гостомелі. У Бучі були підключені всі наявні дизельні генератори до об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери. А також було забезпечено живлення котелень, аби зберегти тепло в оселях.

9 січня водопостачання у більшості будинків Києва було відновлено. Однак на верхні поверхи будинків воду повертають за допомогою окремих насосів, які не працюють без світла. Тому навіть після того, як воду повернули у районі, вона може якийсь час ще не з'являтися у споживачів.