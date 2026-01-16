Перебои с отоплением и электричеством могут привести к выселению киевлян из их домов, — Порошенко

Марина Порошенко, которая является депутатом Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", не исключает, что дома в которых долгое время нет электро- и теплоснабжения могут быть расселены.

"Есть определенное количество зданий, которое действительно в более критическом состоянии, и где трудно восстановить тепло- и электроснабжение. Если это не произойдет в ближайшее время, тогда станет вопрос об отселении таких домов", — сказала жена пятого президента Украины на заседании КГГА, отвечая на вопрос журналистки Новости.LIVE.

"Но мы надеемся, мы не теряем веры в наши коммунальные службы, которые сделают все необходимое для того, чтобы это ликвидировать и люди остались в своих домах", — сказала Марина Порошенко.

Она отметила, что сегодня депутаты КГГА получили данные о количестве таких домов и сроки в которые специалисты-коммунальщики собираются восстанавливать тепло и электроснабжение.

"Я намеренно не буду говорить эти цифры, потому что это закрытая информация и единственное, что могу сказать, что действительно делается все необходимое для того, чтобы ликвидировать последствия таких обстрелов", — резюмировала Порошенко.

Ее коллега подтвердила, что ситуация тяжелая и акцентировала на том, что с подобной ситуацией не сталкивался ни один город в мире.

"Просто это надо понимать. И то, что делается, — оно действительно делается на сто процентов", — сказала она.

Напомним, 9 января, после массированной атаки россиян на тепло инфраструктуру Киева, мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в ближайшие дни погодные условия будут очень сложными. Поэтому он призвал жителей столицы, которые имеют такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

