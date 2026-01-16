Перебої з опаленням та електрикою можуть призвести до виселення киян з їх домівок, — Порошенко

Марина Порошенко, яка є депутатом Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", не виключає, що будинки в яких довгий час нема електро- та теплопостачання можуть бути розселені.

"Є певна кількість будівель, яка дійсно в більш критичному стані, і де важко відновити тепло- і електропостачання. Якщо це не відбудеться в найближчий час, тоді стане питання про відселення таких будинків", — сказала дружина п'ятого президента України на засіданні КМДА, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE.

"Але ми сподіваємось, ми не втрачаємо віри в наші комунальні служби, які зроблять все необхідне для того, щоби це ліквідувати і люди залишились в своїх оселях", - сказала Марина Порошенко.

Вона зауважила, що сьогодні депутати КМДА отримали дані про кількість таких будинків та терміни в які фахівці-комунальники збираються відновлювати тепло і електропостачання.

Відео дня

"Я навмисно не буду говорити ці цифри, тому що це закрита інформація і єдине, що можу сказати, що дійсно робиться все необхідне для того, щоб ліквідувати наслідки таких обстрілів", — резюмувала Порошенко.

Її колега підтвердила, що ситуація важка і акцентувала на тому, що із подібною ситуацією не стикалось жодне місто в світі.

"Просто це треба розуміти. І те, що робиться, — воно дійсно робиться на сто відсотків", — сказала вона.

Нагадаємо, 9 січня, після масованої атаки росіян на тепло інфраструктуру Києва, мер столиці Віталій Кличко попередив, що у найближчі дні погодні умови будуть дуже складними. Через це він закликав мешканців столиці, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Фокус писав, що у Солом’янському та Дарницькому районах Києва фіксують масові прориви труб у житлових будинках. Через аварії вода затоплює під’їзди багатоповерхівок, а комунальні служби не завжди можуть оперативно прибути на місце.