Дома с электроотоплением не будут отключать от света: эксперты объяснили преимущество решения

Правительство отнесло дома, которые имеют электроотопление, к объектам критической инфраструктуры. Согласно этому решению, кроме аварийных отключений электроэнергии, такие дома не будут отключать от света.

В то же время это решение может привести к тому, что свет не будут выключать и у домов, которые не имеют электроотопления, но подключены к той же линии. Об этом предупредил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на канале "Суперпозиция".

"Если их не будут ограничивать, то не будут ограничивать и ряд других домов", — пояснил Корольчук.

По его словам, потребители, которые имеют электроотопление, часто начинают активно его использовать после подачи электроэнергии, из-за чего происходит перегрузка на систему, что приводит к повреждению оборудования.

"Поэтому их выгоднее не ограничивать вообще. Или использовать для них отдельные линии. Но такого (отдельных линий — ред.) не будет", — отметил эксперт.

Директор "Центра исследования энергетики" Александр Харченко в комментарии "Суспільному" также предупреждает, что не выключать дома с электроотоплением будет непросто, ведь сейчас они запитаны из одних трансформаторов с домами, которые имеют централизованное отопление.

"Эти дома нужно вывести на отдельные линии, которые будут приравнены к критической инфраструктуре. Для этого нужно будет провести серьезную работу", — предупредил он.

Зато другим вариантом может быть присоединение этих домов к критической инфраструктуре. Если же таковая отсутствует — придется либо строить новые линии, которые могут простираться на километры, либо ставить новые трансформаторы, дефицит которых наблюдается из-за обстрелов.

В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев пояснил, что в целом таких домов может быть несколько сотен. Обычно это новостройки, которые не имеют ни газоснабжения, ни централизованной системы отопления, ни подачи горячего теплоносителя.

Директор энергетических и инфраструктурных программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупреждает, что постоянная подпитка домов с электроотоплением будет означать, что дома, где есть централизованное теплоснабжение будут иметь меньше электроэнергии.

Напомним, что 14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.

Впоследствии, в своем вечернем обращении он заявил, что в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации могут отменить комендантский час.

16 января во время часа вопросов к правительству глава Минэнерго Денис Шмыгаль заявил, что жилые дома с электрическим отоплением отнесли к объектам критической инфраструктуры, поэтому их не будут отключать от электроэнергии в пределах графиков отключений.

В то же время в Украине существуют целые города, которые имеют исключительно электроотопление. Фокус выяснял, какие дома больше не будут выключать и какие риски существуют.