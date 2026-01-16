Будинки з електроопаленням не вимикатимуть від світла: експерти пояснили перевагу рішення

Уряд відніс будинки, які мають електроопалення, до об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно до цього рішення, крім аварійних відключень електроенергії, такі будинки не будуть відключати від світла.

Водночас це рішення може призвести до того, що світло не вимикатимуть і в будинків, які не мають електроопалення, але підключені до тієї ж лінії. Про це попередив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на каналі "Суперпозиція".

"Якщо їх не будуть обмежувати, то не будуть обмежувати й низку інших будинків", — пояснив Корольчук.

За його словами, споживачі, які мають електроопалення, часто починають активно його використовувати після подання електроенергії, через що стається перенавантаження на систему, що призводить до пошкодження обладнання.

"Тому їх вигідніше не обмежувати взагалі. Або використовувати для них окремі лінії. Але такого (окремих ліній — ред.) не буде", — зазначив експерт.

Відео дня

Директор "Центру дослідження енергетики" Олександр Харченко у коментарі "Суспільному" також попереджає, що не вимикати будинки з електроопаленням буде непросто, адже зараз вони заживлені з одних трансформаторів з будинками, які мають централізоване опалення.

"Ці будинки потрібно вивести на окремі лінії, які будуть прирівняні до критичної інфраструктури. Для цього потрібно буде провести серйозну роботу", — попередив він.

Натомість іншим варіантом може бути приєднання цих будинків до критичної інфраструктури. Якщо ж така відсутня — доведеться або будувати нові лінії, які можуть простягатися на кілометри, або ставити нові трансформатори, дефіцит яких спостерігається через обстріли.

Водночас експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що загалом таких будинків може бути декілька сотень. Зазвичай це новобудови, які не мають ні газопостачання, ні централізованої системи опалення, ні подачі гарячого теплоносія.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко попереджає, що постійне заживлення будинків з електроопаленням означатиме, що будинки, де є централізоване теплопостачання матимуть менше електроенергії.

Нагадаємо, що 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.

Згодом, у своєму вечірньому зверненні він заявив, що у певних містах та громадах на час дії надзвичайної ситуації можуть скасувати комендантську годину.

16 січня під час години запитань до уряду очільник Міненерго Денис Шмигаль заявив, що житлові будинки з електричним опаленням віднесли до об'єктів критичної інфраструктури, тому їх не відключатимуть від електроенергії в межах графіків вимкнень.

Водночас в Україні існують цілі міста, які мають виключно електроопалення. Фокус з'ясовував, які будинки більше не вимикатимуть і які ризики існують.