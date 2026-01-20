Графики отключений на 21 января: у кого не будет света более полусуток

Почасовые графики отключений света будут действовать только в Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения.

ДТЭК обнародовал новые графики отключений света на 21 января. Бытовым потребителям из некоторых подгрупп придется в среду сидеть без света 17 часов.

Информацию о том, что 21 января будут действовать графики отключений света сначала подтвердила пресс-служба "Укрэнерго". В компании отметили, что бытовым и промышленным потребителям во всех регионах Украины будут выключать свет из-за последствий массированных ударов ВС РФ. Отдельно "Укрэнерго" предупредило, что графики отключений света могут измениться в течение суток, поэтому украинцам стоит следить за обновлениями на официальных сайтах облэнерго.

По данным ДТЭК, графики отключений света будут действовать только в Одесской и Днепропетровской областях. Тяжелая ситуация со светом остается в Киеве и Киевской области — там продолжают действовать экстренные отключения.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 21 января

Графики отключений света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Одесской области на 21 января

Графики отключений света в Одесской области

Стоит отметить, что вечером 20 января восстановили водоснабжение в Киеве. Однако, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, сложной остается ситуация со светом и отоплением в столице. Сейчас эксперты и коммунальщики изучают возможности, чтобы высвободить дополнительную электроэнергию для бытовых потребителей.

Также Фокус рассказывал, что в результате ночного удара ВС РФ, который оккупанты совершили в ночь на 20 января, Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Сразу несколько украинских электроподстанций, которые играют важную роль для ядерной безопасности, пострадали от российских обстрелов.