Графіки відключень на 21 січня: в кого не буде світла понад пів доби

Погодинні графіки відключень світла діятимуть лише в Одеській та Дніпропетровській областях. У Києві та Київській області тривають екстрені відключення.

ДТЕК оприлюднив нові графіки відключень світла на 21 січня. Побутовим споживачам з деяких підгруп доведеться у середу сидіти без світла 17 годин.

Інформацію про те, що 21 січня діятимуть графіки відключень світла спочатку підтвердила пресслужба "Укренерго". В компанії наголосили, що побутовим та промисловим споживачам в усіх регіонах України вимикатимуть світло через наслідки масованих ударів ЗС РФ. Окремо "Укренерго" попередило, що графіки відключень світла можуть змінитися впродовж доби, тож українцям варто слідкувати за оновленнями на офіційних сайтах обленерго.

За даними ДТЕК, графіки відключень світла діятимуть лише в Одеській та Дніпропетровській областях. Важка ситуація зі світлом залишається у Києві та Київській області — там продовжують діяти екстрені відключення.

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 21 січня

Графіки відключень світла в Одеській області на 21 січня

Варто зазначити, що увечері 20 січня відновили водопостачання у Києві. Однак, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, складною залишається ситуація зі світлом та опаленням у столиці. Наразі експерти та комунальники вивчають можливості, щоб вивільнити додаткову електроенергію для побутових споживачів.

Також Фокус розповідав, що внаслідок нічного удару ЗС РФ, який окупанти здійснили у ніч на 20 січня, Чорнобильська АЕС залишилась без зовнішнього електропостачання. Одразу кілька українських електропідстанцій, які відіграють важливу роль для ядерної безпеки, постраждали від російських обстрілів.