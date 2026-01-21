В январе 2026 года часть пенсионеров может временно остаться без ежемесячных выплат. Фокус выяснил, как возобновить пенсионные выплаты.

Еще до 31 декабря 2025 года некоторые пенсионеры должны были подтвердить свою личность, чтобы и в дальнейшем получать пенсию в Украине без задержек. Те, кто не успел пройти идентификацию, могут столкнуться не только с прекращением начислений, но и с блокировкой пенсионных карточек.

В то же время в пресс-службе ПФ Украины отметили, что ситуация не является безвыходной, ведь существует порядок возобновления пенсионных и страховых выплат, остановленных из-за непрохождения физической идентификации.

Идентификация пенсионеров 2026: кому нужно пройти процедуру

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года должны были не все, а лишь отдельные категории получателей. Речь идет о пенсионерах, которые:

Відео дня

временно находятся за пределами Украины;

проживают на временно оккупированных территориях.

Именно для этих людей пенсия в 2026 году будет выплачиваться только при условии, что идентификация была пройдена вовремя. Если этого не произошло, Пенсионный фонд имеет законные основания прекратить выплаты.

В ПФУ ссылаются на пункт 41 статьи 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который предусматривает приостановление пенсии в случае непрохождения идентификации.

Пенсионный фонд рассказал о правилах идентификации пенсионеров 2026 года Фото: bussines insider

Как возобновить пенсионные выплаты

В случае приостановления пенсионных или страховых выплат из-за непрохождения физической идентификации пенсионеров, ее можно возобновить в течение одного года с даты приостановки.

"После прохождения физической идентификации выплата пенсии будет возобновлена с даты прекращения ее выплаты", — сообщили в ПФУ.

Важно

Пенсия через push-уведомления: Минцифры хочет ввести выплаты без обращений граждан

Как пройти физическую идентификацию пенсионеров в 2026 году

В ПФУ Украины отметили, что идентификация пенсионеров 2026 может происходить несколькими способами — как лично, так и дистанционно. Это позволит сохранить пенсионные выплаты и избежать блокировки пенсионных карточек независимо от места пребывания получателя.

Самым простым вариантом является личное обращение в любой сервисный центр Пенсионного фонда. При этом место регистрации значения не имеет.

Также пройти физическую идентификацию пенсионеров можно в банке, через который начисляется пенсия в Украине.

В этом году ПФУ приостанавливает выплаты пенсий для тех, кто не прошел обязательную физическую идентификацию до 31 декабря 2025-го. Особенно внимательными следует быть ВПЛ, украинцам за рубежом, жителям ВОТ, а также при выезде за границу, в случае отсутствия движения средств по счету более 6 месяцев и т.д.

Пенсионеры, которые временно находятся за границей, могут обратиться в посольство или консульство Украины. Там выдают документ, подтверждающий пребывание лица в живых. Его необходимо отправить в территориальный орган ПФУ по почте вместе с заявлением о продлении пенсионных выплат. По желанию эти документы можно подать онлайн через ПФУ портал, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, идентификацию пенсионеры могут пройти дистанционно через:

видеоконференцсвязь, во время которой пенсионер должен показать документы, удостоверяющие личность. Записаться на такую физическую идентификацию можно через открытый сервис на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или позвонив в контакт-центр ПФУ;

"Дія.Підпис" ("Дія ID"). Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале ПФУ Украины и подтвердить личность с помощью квалифицированной электронной подписи.

Чтобы не столкнуться с приостановлением пенсии, надо выполнили вовремя важное требование ПФУ Фото: pexels.com

Как проверить наличие данных об идентификации

Чтобы убедиться, что пенсионные выплаты не будут заблокированы, стоит проверить данные в системе. Это можно сделать:

на веб-портале электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении Пенсионный фонд Украины.

В разделе "Моя идентификация" будет отображаться дата последнего подтверждения личности.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине был пересмотрен размер минимальной пенсии. Изменения произошли в связи с повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума, что предусмотрено законом о государственном бюджете.