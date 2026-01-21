У січні 2026 року частина пенсіонерів може тимчасово залишитися без щомісячних виплат. Фокус з'ясував, як поновити пенсійні виплати.

Ще до 31 грудня 2025 року деякі пенсіонери мали підтвердити свою особу, аби й надалі отримувати пенсію в Україні без затримок. Ті, хто не встиг пройти ідентифікацію, можуть зіткнутися не лише з припиненням нарахувань, а й із блокуванням пенсійних карток.

Водночас у пресслужбі ПФ України наголосили, що ситуація не є безвихідною, адже існує порядок поновлення пенсійних та страхових виплат, зупинених через непроходження фізичної ідентифікації.

Ідентифікація пенсіонерів 2026: кому потрібно пройти процедуру

У Пенсійного фонду України нагадали, що пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року мали не всі, а лише окремі категорії отримувачів. Йдеться про пенсіонерів, які:

Відео дня

тимчасово перебувають за межами України;

проживають на тимчасово окупованих територіях.

Саме для цих людей пенсію у 2026 році виплачуватиметься лише за умови, що ідентифікація була пройдена вчасно. Якщо цього не сталося, Пенсійний фонд має законні підстави припинити виплати.

У ПФУ посилаються на пункт 41 статті 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який передбачає призупинення пенсії у разі непроходження ідентифікації.

Пенсійний фонд розповів про правила ідентифікації пенсіонерів 2026 року Фото: bussines insider

Як поновити пенсійні виплати

У разі призупинення пенсійних або страхових виплат через непроходження фізичної ідентифікації пенсіонерів, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

"Після проходження фізичної ідентифікації виплату пенсії буде поновлено з дати припинення її виплати", — повідомили у ПФУ.

Важливо

Пенсія через push-сповіщення: Мінцифри хоче запровадити виплати без звернень громадян

Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерів у 2026 році

У ПФУ України зазначили, що ідентифікація пенсіонерів 2026 може відбуватися кількома способами — як особисто, так і дистанційно. Це дозволить зберегти пенсійні виплати та уникнути блокування пенсійних карток незалежно від місця перебування отримувача.

Найпростішим варіантом є особисте звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. При цьому місце реєстрації значення не має.

Також пройти фізичну ідентифікацію пенсіонерів можна в банку, через який нараховується пенсія в Україні.

Цьогоріч ПФУ призупиняє виплати пенсій для тих, хто не пройшов обов'язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025-го. Особливо уважними слід бути ВПО, українцям за кордоном, жителям ТОТ, а також під час виїзду за кордон, у разі відсутності руху коштів по рахунку понад 6 місяців тощо

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть звернутися до посольства або консульства України. Там видають документ, що підтверджує перебування особи в живих. Його необхідно надіслати до територіального органу ПФУ поштою разом із заявою про продовження пенсійних виплат. За бажанням ці документи можна подати онлайн через ПФУ портал, додавши сканкопії та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

Крім того, ідентифікацію пенсіонери можуть пройти дистанційно через:

відеоконференцзв’язок, під час якого пенсіонер має показати документи, що посвідчують особу. Записатися на таку фізичну ідентифікацію можна через відкритий сервіс на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або зателефонувавши до контакт-центру ПФУ;

"Дія.Підпис" ("Дія ID"). Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ України та підтвердити особу за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Щоб не стикнутися із тимчасово зупиненням пенсії, треба виконали вчасно важливу вимогу ПФУ Фото: pexels.com

Як перевірити наявність данних про ідентифікацію

Щоб переконатися, що пенсійні виплати не будуть заблоковані, варто перевірити дані в системі. Це можна зробити:

на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку Пенсійний фонд України.

У розділі "Моя ідентифікація" буде відображається дата останнього підтвердження особи.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні було переглянуто розмір мінімальної пенсії. Зміни відбулися у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, що передбачено законом про державний бюджет.