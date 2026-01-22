Украинцы, которые часть жизни работали за границей, теперь могут засчитать этот стаж при оформлении пенсии в Украине, даже если между странами нет специальных соглашений. В то же время такой стаж имеет свои нюансы: он может повлиять на право выхода на пенсию, но не всегда на ее размер.

Миллионы украинцев за последние годы работали или продолжают работать за рубежом — кто-то временно, а кто-то уже много лет. И для многих из них вопрос пенсии становится все более актуальным: засчитают ли иностранный стаж, когда можно выйти на пенсию и реально ли получать выплаты сразу из двух стран. Об этом Фокусу рассказала юрист практики перерасчета пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.

Пенсия в Украине в 2026 году: условия выхода на заслуженный отдых

Эксперт пояснила, что право на пенсию по возрасту 2026 года имеют лица, которые одновременно выполнили два условия: достигли установленного законом возраста и имеют необходимый страховой стаж.

Важно отметить, что с 1 января 2026 года в Украине действуют новые требования к страховому стажу для оформления пенсии по возрасту. Теперь украинцы, которые планируют выйти на пенсию в 65 лет, могут получить пенсионное обеспечение только при наличии минимум 15 лет страхового стажа (периода, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию и платило ежемесячно страховые взносы (ЕСВ) не менее минимального страхового взноса).

Відео дня

Миллионы украинцев за последние годы работали или продолжают работать за рубежом Фото: Открытые источники

В соответствии со статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту определяется так:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

То есть, если на момент достижения 60 лет страховой стаж меньше 33 лет, оформить пенсию нельзя и придется ждать следующего возрастного порога. При этом, ежегодно требования к страховому стажу растут: в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 34 года, а в 2028 году — 35 лет.

Засчитывается ли стаж работы за границей к пенсии в Украине

Тема учета стажа работы за рубежом при оформлении пенсии в Украине становится все более актуальной для тех украинцев, кто долго работал за пределами страны. Как пояснила Алена Чмона, такой стаж не включается автоматически в страховой стаж, однако законодательство предусматривает исключения и специальные механизмы его учета.

Законодательные основания для зачисления периодов трудовой деятельности за рубежом определены в статьях 24-1 и 26-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, если между Украиной и государством, где заявитель работал, заключен международный договор, то стаж засчитывается в соответствии с условиями такого договора.

Важно

Пенсия в Украине: почему "поколение Х" рискует остаться без выплат и возможно ли это исправить

В то же время в Украине действует постановление Кабинета Министров № 562 "Некоторые вопросы исчисления страхового стажа", которое позволяет учитывать страховой стаж, полученный за рубежом, даже если между Украиной и страной работы гражданина отсутствует международный договор о взаимном зачислении стажа.

Для примера: 60-летний человек планирует выйти на пенсию в 2026 году, для чего нужно иметь 33 года страхового стажа. Если он проработал 20 лет в Украине и еще 13 лет за рубежом, то учет этих 13 лет работы за рубежом позволяет ему получить право на пенсию по возрасту в 60 лет.

Важно, что такой стаж засчитывается только для определения права на пенсию 2026, а не для расчета ее размера (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами)

Как подтвердить стаж работы за границей для пенсии в Украине

В Министерстве социальной политики разъяснили, как правильно подтвердить и засчитать стаж работы за рубежом для оформления пенсии в Украине и какие документы для этого понадобятся.

Прежде всего нужно получить официальный документ в стране, где вы работали. Он подтверждает легальную занятость и позволяет зачислить этот период в страховой стаж. Для этого следует обратиться в местный пенсионный орган.

Если лицо находится в Украине и не может самостоятельно получить этот документ, можно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). ПФУ отправит запрос через Министерство иностранных дел Украины в пенсионный орган за рубежом.

Чтобы избежать задержек, советуют готовить документы за полгода-год до достижения пенсионного возраста, ведь оформление и обмен информацией между странами может занять время.

Для подтверждения стажа работы за рубежом для пенсии в Украине нужно подготовить пакет документов Фото: pexels.com

В Минсоцполитики обратили внимание на то, что случаются ситуации, когда пенсионный орган за рубежом не имеет полной информации о работе. В таких случаях можно предоставить бумажные документы:

трудовые договоры;

расчетные листы;

справки от работодателя;

архивные документы.

Конкретный перечень документов нужно уточнять в пенсионной службе страны, где человек работал.

Украинцы могут легально получать пенсию одновременно в Украине и за рубежом

Чтобы документ о стаже работы за границей вам силу в Украине, важно проверить, нужно ли его дополнительно заверять — легализировать или проставлять апостиль. Есть несколько вариантов:

во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения легализация или апостиль не нужны для стран СНГ;

не нужно дополнительно заверять документ, если страна, где работало лицо, имеет с Украиной договор о правовой помощи;

апостиль необходим, если страна является участницей Гаагской конвенции 1961 года (за исключением стран из пунктов 1 и 2). Специальный штамп ставится только уполномоченным органом государства, выдавшего документ;

консульская легализация нужна, если страна не подпадает под предыдущие категории. Процедура включает заверение документа в Министерстве иностранных дел страны выдачи, а затем в посольстве или консульстве Украины.

Документы, которые составлены на иностранном языке, нужно перевести на украинский язык. В Украине перевод заверяется нотариально, за рубежом — местными органами (нотариусами или переводчиками). При этом, если перевод делали за рубежом, его также следует заверить тем же способом, что и документ (апостиль или легализация)

После этого все документы нужно подать в Пенсионный фонд Украины, чтобы учесть стаж, приобретенный за рубежом, при назначении пенсии.

Возможность одновременного получения пенсии в Украине и за рубежом

По словам юриста, украинцы могут легально получать пенсию одновременно в Украине и за рубежом. Для этого важно правильно оформить все документы, учесть положения международных договоров и предоставить подтверждение страхового стажа и уплаченных взносов.

В большинстве случаев выплаты происходят по такому принципу: Украина начисляет пенсию за годы страхового стажа, полученного на территории Украины, а другое государство — за периоды работы у себя.

"Такой принцип называют пропорциональным и он позволяет получать две пенсии легально, без нарушения законов", — отметила Алена Чмона.

Адвокат также добавила, что это позволяет пенсионеру получать две отдельные выплаты, на разные счета и в разной валюте.

Ранее Фокус сообщал, что в начале 2026 года часть пенсионеров может временно остаться без ежемесячных выплат, если они не успели пройти идентификацию до 31 декабря 2025 года. В то же время в Пенсионном фонде Украины подчеркнули, что существует процедура восстановления пенсионных и страховых выплат.