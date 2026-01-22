Українці, які частину життя працювали за кордоном, тепер можуть зарахувати цей стаж під час оформлення пенсії в Україні, навіть якщо між країнами немає спеціальних угод. Водночас такий стаж має свої нюанси: він може вплинути на право виходу на пенсію, але не завжди на її розмір.

Мільйони українців за останні роки працювали або продовжують працювати за кордоном — хтось тимчасово, а хтось уже багато років. І для багатьох із них питання пенсії стає все актуальнішим: чи зарахують іноземний стаж, коли можна вийти на пенсію та чи реально отримувати виплати одразу з двох країн. Про це Фокусу розповіла юристка практики перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона.

Пенсія в Україні у 2026 році: умови виходу на заслужений відпочинок

Експертка пояснила, що право на пенсію за віком 2026 року мають особи, які одночасно виконали дві умови: досягли встановленого законом віку та мають необхідний страховий стаж.

Важливо зазначити, що від 1 січня 2026 року в Україні діють нові вимоги до страхового стажу для оформлення пенсії за віком. Тепер українці, які планують вийти на пенсію у 65 років, можуть отримати пенсійне забезпечення лише за наявності мінімум 15 років страхового стажу (періоду, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачувала щомісяця страхові внески (ЄСВ) не менше мінімального страхового внеску).

Мільйони українців за останні роки працювали або продовжують працювати за кордоном

Відповідно до статті 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком визначається так:

у 60 років — не менше 33 років стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Тобто, якщо на момент досягнення 60 років страховий стаж менший за 33 роки, оформити пенсію не можна й доведеться чекати наступного вікового порогу. При цьому, щороку вимоги до страхового стажу зростають: у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно 34 роки, а у 2028 році — 35 років.

Чи зараховується стаж роботи за кордоном до пенсії в Україні

Тема врахування стажу роботи за кордоном при оформленні пенсії в Україні стає дедалі актуальнішою для тих українців, хто довго працював за межами країни. Як пояснила Альона Чмона, такий стаж не включається автоматично до страхового стажу, проте законодавство передбачає винятки та спеціальні механізми його врахування.

Законодавчі підстави для зарахування періодів трудової діяльності за кордоном визначені у статтях 24-1 та 26-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Так, якщо між Україною та державою, де заявник працював, укладено міжнародний договір, то стаж зараховується відповідно до умов такого договору.

Водночас в Україні діє постанова Кабінету Міністрів № 562 "Деякі питання обчислення страхового стажу", яка дозволяє враховувати страховий стаж, отриманий за кордоном, навіть якщо між Україною та країною роботи громадянина відсутній міжнародний договір про взаємне зарахування стажу.

Для прикладу: 60-річна людина планує вийти на пенсію у 2026 році, для чого потрібно мати 33 роки страхового стажу. Якщо вона пропрацювала 20 років в Україні та ще 13 років за кордоном, то врахування цих 13 років роботи за кордоном дозволяє їй отримати право на пенсію за віком у 60 років.

Важливо, що такий стаж зараховується лише для визначення права на пенсію 2026, а не для розрахунку її розміру (за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами)

Як підтвердити стаж роботи за кордоном для пенсії в Україні

У Міністерстві соціальної політики роз’яснили, як правильно підтвердити та зарахувати стаж роботи за кордоном для оформлення пенсії в Україні і які документи для цього знадобляться.

Передусім потрібно отримати офіційний документ у країні, де ви працювали. Він підтверджує легальну зайнятість і дозволяє зарахувати цей період до страхового стажу. Для цього слід звернутися до місцевого пенсійного органу.

Якщо особа перебуває в Україні та не може самостійно отримати цей документ, можна звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України (ПФУ). ПФУ відправить запит через Міністерство закордонних справ України до пенсійного органу за кордоном.

Щоб уникнути затримок, радять готувати документи за півроку–рік до досягнення пенсійного віку, адже оформлення та обмін інформацією між країнами може зайняти час.

Для підтвердження стажу роботи за кордоном для пенсії в Україні потрібно підготувати пакет документів

У Мінсоцполітики звернули увагу на те, що трапляються ситуації, коли пенсійний орган за кордоном не має повної інформації про роботу. У таких випадках можна надати паперові документи:

трудові договори;

розрахункові листи;

довідки від роботодавця;

архівні документи.

Конкретний перелік документів потрібно уточнювати у пенсійній службі країни, де людина працювала.

Українці можуть легально отримувати пенсію одночасно в Україні та за кордоном

Щоб документ про стаж роботи за кордоном вам силу в Україні, важливо перевірити, чи потрібно його додатково засвідчувати — легалізувати або проставляти апостиль. Є кілька варіантів:

під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення легалізація чи апостиль не потрібні для країн СНД;

не потрібно додатково засвідчувати документ, якщо країна, де працювала особа, має з Україною договір про правову допомогу;

апостиль необхідний, якщо країна є учасницею Гаазької конвенції 1961 року (за винятком країн із пунктів 1 і 2). Спеціальний штамп ставиться лише уповноваженим органом держави, яка видала документ;

консульська легалізація потрібна, якщо країна не підпадає під попередні категорії. Процедура включає засвідчення документа в Міністерстві закордонних справ країни видачі, а потім у посольстві чи консульстві України.

Документи, які складені іноземною мовою, потрібно перекласти на українську мову. В Україні переклад засвідчується нотаріально, за кордоном – місцевими органами (нотаріусами або перекладачами). При цьому, якщо переклад робили за кордоном, його також слід засвідчити тим самим способом, що й документ (апостиль чи легалізація)

Після цього всі документи потрібно подати до Пенсійного фонду України, щоб врахувати стаж, набутій за кордоном, при призначенні пенсії.

Можливість одночасного отримання пенсії в Україні та за кордоном

За словами юристки, українці можуть легально отримувати пенсію одночасно в Україні та за кордоном. Для цього важливо правильно оформити всі документи, врахувати положення міжнародних договорів і надати підтвердження страхового стажу та сплачених внесків.

У більшості випадків виплати відбуваються за таким принципом: Україна нараховує пенсію за роки страхового стажу, здобутого на території України, а інша держава — за періоди роботи у себе.

"Такий принцип називають пропорційним і він дозволяє отримувати дві пенсії легально, без порушення законів", — зазначила Альона Чмона.

Адвокатка також додала, що це дозволяє пенсіонеру отримувати дві окремі виплати, на різні рахунки та у різній валюті.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку 2026 року частина пенсіонерів може тимчасово залишитися без щомісячних виплат, якщо вони не встигли пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Водночас у Пенсійному фонді України наголосили, що існує процедура відновлення пенсійних та страхових виплат.