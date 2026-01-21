Графики отключений на 22 января: у кого не будет света почти 19 часов

Почасовые графики отключений будут действовать только в Днепропетровской и части Одесской областей. В Киеве, Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах Одесской области продолжаются экстренные или аварийные отключения света.

Обнародованы графики отключений света на 22 января. По данным ДТЭК, стабилизационные почасовые ограничения предусмотрены только для Днепропетровской и части Одесской областей. Бытовым потребителям из некоторых подгрупп в среду придется сидеть без света почти 19 часов.

Из-за сложной ситуации в энергетике и последствий массированных российских ударов ВС РФ в Киеве, Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах Одесской области будут действовать экстренные или аварийные отключения света.

О графиках отключений света на 22 января первым сообщило "Укрэнерго". В компании отметили, что почасовые графики будут действовать во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей. Отдельно "Укрэнерго" предупредило, что графики отключений света на 22 января в течение суток могут меняться — стоит следить за обновлениями на официальных сайтах облэнерго.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 января

Графики отключений света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Одесской области на 22 января

Графики отключений света в Одесской области

Ранее в ДТЭК объясняли, почему Киев остается без света, а в Днепре отключения света продолжаются минимум по 7 часов. В столице самая тяжелая ситуация в Днепровском и Деснянском районах — там без электроснабжения остаются более 40 тысяч абонентов. Что касается Днепра — в областном центре применяются до 4,5 очередей одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов.

Также Фокус рассказывал, как киевляне выживают в условиях блэкаута. Жители Киева из-за отсутствия света и теплоснабжения разворачивают палатки в квартирах.