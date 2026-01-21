Графіки відключень на 22 січня: у кого не буде світла майже 19 годин

Погодинні графіки відключень діятимуть лише у Дніпропетровській та частині Одеської областей. У Києві, Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах Одещини тривають екстрені або аварійні відключення світла.

Оприлюднено графіки відключень світла на 22 січня. За даними ДТЕК, стабілізаційні погодинні обмеження передбачені лише для Дніпропетровської та частини Одеської областей. Побутовим споживачам з деяких підгруп у середу доведеться сидіти без світла майже 19 годин.

Через складну ситуацію в енергетиці та наслідки масованих російських ударів ЗС РФ у Києві, Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах Одещини діятимуть екстрені або аварійні відключення світла.

Про графіки відключень світла на 22 січня першим повідомило "Укренерго". У компанії наголосили, що погодинні графіки діятимуть в усіх регіонах України для побутових та промислових споживачів. Окремо "Укренерго" попередило, що графіки відключень світла на 22 січня впродовж доби можуть змінюватись — варто слідкувати за оновленнями на офіційних сайтах обленерго.

Відео дня

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 22 січня

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області

Графіки відключень світла в Одеській області на 22 січня

Графіки відключень світла в Одеській області

Раніше в ДТЕК пояснювали, чому Київ залишається без світла, в Дніпрі відключення світла тривають щонайменше по 7 годин. У столиці найважча ситуація у Дніпровському та Деснянському районах — там без електропостачання залишаються понад 40 тисяч абонентів. Що стосується Дніпра — в обласному центрі застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

Також Фокус розповідав, як кияни виживають в умовах блекауту. Мешканці Києва через відсутність світла та теплопостачання розгортають намети у квартирах.