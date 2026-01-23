К программе "Зимняя тысяча" присоединились четыре крупных ритейлера, в частности АТБ. Фокус исследовал, в каких супермаркетах можно рассчитаться 1000 Зеленского, на что реально потратить средства и сколько обойдется базовая продуктовая корзина в популярных сетях.

В Украине продолжает действовать государственная программа "Зимняя поддержка", которая также известна как "1000 от Зеленского". В 2026 году эта поддержка расширяется, предоставляя украинцам больше возможностей для покупок.

Расширение программы "Зимняя тысяча": перечень магазинов

С января 2026-го программу "Зимняя поддержка" расширили. Министерство экономики Украины сообщило о подключении еще четырех крупных ритейлеров. Отныне в перечень сетей, в каких супермаркетах можно рассчитаться 1000 от Зеленского, добавились:

АТБ;

"Таврия В" (включая "Космос" и "Пюре");

"Дивоцин";

"ЛотОК".

Всего к программе "Зимняя поддержка" присоединились 1650 магазинов по всей Украине.

АТБ, Таврия В, Дивоцин и ЛотОК присоединились к государственной программе "Зимняя поддержка" Фото: Из открытых источников

Вскоре украинцы смогут рассчитаться "Зимней тысячей" в таких сетях как "Эпицентр" и "Рукавичка".

На сегодня продукты украинского производства за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" можно приобрести в многочисленных супермаркетах по всей стране. Среди них: Auchan SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" ("Сімі"), "Близенько", NOVUS, LIGA PRIM, а также торговые сети Fozzy Group — "Сільпо", "Фора", THRASH! ТРАШ!", Fozzy.

Кроме физических магазинов, украинцы могут потратить 1000 Зеленского онлайн на платформах ROZETKA и MAUDAU.

1000 от Зеленского: на что можно потратить: на что можно потратить

Многих украинцев интересует, куда можно потратить "Зимнюю тысячу", ведь программа устанавливает конкретные ограничения и определяет перечень разрешенных товаров и услуг.

Итак, потратить 1000 от Зеленского и средства программы "Национальный кэшбек" можно на:

лекарственные средства и медицинские изделия;

оплату коммунальных услуг;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров);

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.

Как сообщили в Минэкономики, по состоянию на январь украинцы уже потратили более 11,6 млрд грн в рамках программы. Почти 80% средств пошли на оплату коммунальных услуг, а среди других популярных расходов: продукты, лекарства и донаты на ВСУ.

Средства "Зимней поддержки" нужно использовать до 30 июня 2026 года. После этой даты все неизрасходованные деньги вернутся в государственный бюджет

Как проверить, подпадает ли товар под программу

Перечень товаров, на которые можно потратить 100 Зеленского, обнародован на порталах Zyma и "Сделано в Украине". Кроме того, украинцы могут быстро проверить товар через приложение "Дія". Для этого нужно выполнить такой алгоритм действий.

Открыть раздел "Национальный кэшбэк". Включить сканер. Отсканировать штрихкод товара.

Проверить, подпадает ли товар под программу Зимняя поддержка, можно через Дію Фото: Pixels

"Зимняя тысяча": где можно потратить

Украинцы могут использовать 1000 от Зеленского для приобретения базовых продуктов питания. А вот цены на идентичные товары исследовал Фокус.

Итак, сколько стоят базовые продукты питания, а именно, молоко, сметана, масло и макароны, в популярных сетях супермаркетов? В таблице ниже собраны актуальные цены на товары в крупнейших торговых сетях, что позволяет наглядно увидеть, как отличаются цены на продукты.

Цены на продукты в разных супермаркетах: где дешевле корзина*

Мы составили примерный перечень продуктов, которые можно приобрести на "Зимнюю тысячу" и подсчитали стоимость продуктовой корзины.

Назва товару АТБ Fozzy Фора Auchan Сільпо Батон Кулиничі “Фантазія” нарізаний 22,60 грн відсутній товар відсутній товар відсутній товар 18,59 грн Молоко 0,9 кг Яготинське ультрапастеризоване 3,2% 64,30 грн відсутній товар 59,30 грн 60,60 грн 65,49 грн Олія 0,85л Олейна Традиційна Соняшникова рафінована

85,63 грн 85,99 грн 85,63 грн 91,10 грн 85,99 грн Вироби макаронні La Pasta вермішель, 400г відсутній товар 44,99 грн 46,90 грн 44,70 грн 47,99 грн “Простонаше” Сметана 15% стакан 180 г 33,90 грн 33,99 грн 33,70 грн відсутній товар 34,69 грн Майонез “Королівський смак” “Європейський на перепелиних яйцях” 72%, 300г відсутній товар 50,49 грн 59,30 грн 51, 70 грн 65,99 грн Яйця курячі С1 “Квочка” (10 шт) 76,40 грн відсутній товар 82,90 грн 84,90 грн 85,48 грн Кава 95г Jacobs Monarch розчинна сублімована 329 грн 334 грн 327 грн відсутній товар 334 грн Масло "Селянське" фасоване, 72,5% жиру, 180г відсутній товар 114 грн 119 грн 100,50 грн 123 грн Вареники “Левада” з картоплею та грибами відсутній товар

99,99 грн 98,20 грн 133,30 грн (за 900 г) 109 грн Борошно “Хуторок” пшеничне 1 кг 28,90 грн 31,15 грн 25,90 грн 28,90 грн 28,99 грн Горошок зелений стерилізований "Хуторок" 460 г відсутній товар

відсутній товар

відсутній товар

60,99 грн відсутній товар



*Таблица составлена на основе мониторинга цен в супермаркетах, которые присоединились к программе "Зимняя тысяча"

Общая стоимость товаров примерно составила от 640 грн до 999 грн. Подчеркнем, что не все продукты можно купить за "Зимнюю тысячу". В программу включили товары и услуги только украинских производителей.

Данные свидетельствуют, что самые выгодные цены часто распределены между различными сетями, поэтому для максимально эффективного использования зимней тысячи украинцам стоит сравнивать предложения нескольких супермаркетов.

Ранее Фокус писал, что в 2026 году в Украине возможно существенное подорожание продуктов питания, в частности круп, куриных яиц, овощей и хлеба. По словам экспертов, рост цен связан с последствиями российских ударов по инфраструктуре, трудностями с экспортом и повышением затрат на производство.