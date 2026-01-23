До програми “Зимова тисяча” приєдналися чотири великі ритейлери, зокрема АТБ. Фокус дослідив, в яких супермаркетах можна розрахуватися 1000 Зеленського, на що реально витратити кошти та скільки обійдеться базовий продуктовий кошик у популярних мережах.

В Україні продовжує діяти державна програма "Зимова підтримка", яка також відома як "1000 від Зеленського". 2026 року ця підтримка розширилася, надавши українцям більше можливостей для покупок.

Розширення програми "Зимова тисяча": перелік магазинів

Від січня 2026-го програму "Зимова підтримка" розширили. Міністерство економіки України повідомило про підключення ще чотирьох великих ритейлерів. Відтепер до переліку мереж, в яких супермаркетах можна розрахуватися 1000 від Зеленського, додалися:

АТБ;

"Таврія В" (включно з "Космос" та "Пюре");

"Дивоцін";

"ЛотОК".

Загалом до програми "Зимова підтримка" долучилися 1650 магазинів по всій Україні.

Незабаром українці зможуть розрахуватися "Зимовою тисячею" в таких мережах як "Епіцентр" та "Рукавичка".

На сьогодні продукти українського виробництва за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна придбати в численних супермаркетах по всій країні. Серед них: Auchan SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" ("Сімі"), "Близенько", NOVUS, LIGA PRIM, а також торговельні мережі Fozzy Group — "Сільпо", "Фора", THRASH! ТРАШ!, Fozzy.

Крім фізичних магазинів, українці можуть витратити 1000 Зеленського онлайн на платформах ROZETKA та MAUDAU.

1000 від Зеленського: на що можна витратити

Багатьох українців цікавить, куди можна витратити "Зимову тисячу", адже програма встановлює конкретні обмеження та визначає перелік дозволених товарів і послуг.

Отже, витратити 1000 від Зеленського та кошти програми "Національний кешбек" можна на:

лікарські засоби та медичні вироби;

оплату комунальних послуг;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів);

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Як повідомили в Мінекономіки, станом на січень українці вже витратили понад 11,6 млрд грн у рамках програми. Майже 80% коштів пішли на оплату комунальних послуг, а серед інших популярних витрат: продукти, ліки та донати на ЗСУ.

Кошти "Зимової підтримки" потрібно використати до 30 червня 2026 року. Після цієї дати усі невитрачені гроші повернуться до державного бюджету

Як перевірити, чи товар підпадає під програму

Перелік товарів, на які можна витратити 100 Зеленського, оприлюднений на порталах Zyma та "Зроблено в Україні". Крім того, українці можуть швидко перевірити товар через застосунок "Дія". Для цього потрібно виконати такий алгоритм дій.

Відкрити розділ "Національний кешбек". Увімкнути сканер. Відсканувати штрихкод товару.

"Зимова тисяча": де можна витратити

Українці можуть використати 1000 від Зеленського для придбання базових продуктів харчування. А ось ціни на ідентичні товари дослідив Фокус.

Тож, скільки коштують базові продукти харчування, а саме, молоко, сметана, олія та макарони, у популярних мережах супермаркетів? У таблиці нижче зібрані актуальні ціни на товари у найбільших торговельних мережах, що дозволяє наочно побачити, як відрізняються ціни на продукти.

Ціни на продукти у різних супермаркетах: де дешевший кошик*

Ми склали приблизний перелік продуктів, які можна придбати на "Зимову тисячу" і підрахували вартість продуктового кошика.

Назва товару АТБ Fozzy Фора Auchan Сільпо Батон Кулиничі “Фантазія” нарізаний 22,60 грн відсутній товар відсутній товар відсутній товар 18,59 грн Молоко 0,9 кг Яготинське ультрапастеризоване 3,2% 64,30 грн відсутній товар 59,30 грн 60,60 грн 65,49 грн Олія 0,85л Олейна Традиційна Соняшникова рафінована

85,63 грн 85,99 грн 85,63 грн 91,10 грн 85,99 грн Вироби макаронні La Pasta вермішель, 400г відсутній товар 44,99 грн 46,90 грн 44,70 грн 47,99 грн “Простонаше” Сметана 15% стакан 180 г 33,90 грн 33,99 грн 33,70 грн відсутній товар 34,69 грн Майонез “Королівський смак” “Європейський на перепелиних яйцях” 72%, 300г відсутній товар 50,49 грн 59,30 грн 51, 70 грн 65,99 грн Яйця курячі С1 “Квочка” (10 шт) 76,40 грн відсутній товар 82,90 грн 84,90 грн 85,48 грн Кава 95г Jacobs Monarch розчинна сублімована 329 грн 334 грн 327 грн відсутній товар 334 грн Масло "Селянське" фасоване, 72,5% жиру, 180г відсутній товар 114 грн 119 грн 100,50 грн 123 грн Вареники “Левада” з картоплею та грибами відсутній товар

99,99 грн 98,20 грн 133,30 грн (за 900 г) 109 грн Борошно “Хуторок” пшеничне 1 кг 28,90 грн 31,15 грн 25,90 грн 28,90 грн 28,99 грн Горошок зелений стерилізований "Хуторок" 460 г відсутній товар

відсутній товар

відсутній товар

60,99 грн відсутній товар



*Таблицю складено на основі моніторингу цін в супермаркетах, що долучилися до програми "Зимова тисяча"

Загальна вартість товарів приблизно склала від 640 грн до 999 грн. Наголосимо, що не всі продукти можна купити за "Зимову тисячу". До програми долучили товари і послуги лише українських виробників.

Дані свідчать, що найвигідніші ціни часто розподілені між різними мережами, тож для максимально ефективного використання зимової тисячі українцям варто порівнювати пропозиції кількох супермаркетів.

Раніше Фокус писав, що у 2026 році в Україні можливе суттєве подорожчання продуктів харчування, зокрема круп, курячих яєць, овочів та хліба. За словами експертів, зростання цін пов’язане з наслідками російських ударів по інфраструктурі, труднощами з експортом та підвищенням витрат на виробництво.