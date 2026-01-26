"Это база": врач рассказала, как правильно согреть себя в холодной квартире

Температура в квартире ниже 16 градусов – уже повод серьезно пересмотреть свой домашний гардероб. А если она, как сейчас во многих домах столицы, едва достигает 10 градусов из-за отсутствия теплоснабжения после масштабных обстрелов энергетики ВС РФ, к утеплению собственного организма стоит отнестись максимально ответственно.

Главное правило в ситуации длительного пребывания в холоде – греть себя, а не помещение, рассказала в эфире "Киев 24" врач-кардиолог Александра Телегузова.

"Одежда и тепло тела являются базой для этого, и в этом помогает многослойность, как бы банально это не звучало", – отметила она.

По ее словам, важно четко усвоить правило "трех слоев":

"То есть это должны быть майка, свитер и теплая жилетка. Но помните о том, что нижний слой одежды должен быть обязательно хлопковый, не шерстяным, поскольку шерсть будет провоцировать потливость, и человек быстрее теряет воду и быстрее замерзает. Поэтому нижний слой – это теплое белье, в идеале термобелье, хлопковая майка. Следующий слой – это хлопок и третий слой – шерсть".

Что касается носков, то доктор не советует надевать две пары шерстяных носков, поскольку ноги будут потеть и мерзнуть еще быстрее. Одни носки должны быть хлопковые, вторые – шерстяные.

Очень поможет в холода свитер из флиса, поверх которого необходимо надеть теплую кофту. Если в квартире очень холодно, то не нужно стесняться ходить в куртке.

"Такие условия жизни и такие реалии, что верхняя одежда становится и домашней одеждой. Поэтому теплая куртка, жилет даже в квартире пригодятся", – советует Телегузова. Она рекомендует особенно держать в тепле такие зоны как ноги, шея, позвоночник и грудь, а также не забывать о перчатках.

На ночь тоже очень важно утепляться.

"Спать в носках – это нормально, потому что теплые ноги – это, соответственно, теплое сердце, лучше сон и лучше теплогенерация. Шапка дома – так же достаточно объективно и достаточно аргументировано, поскольку до 30% мы теряем через голову. Поэтому в шапке ходить дома нормально. И это будет способствовать тому, что вы будете согреваться и сохранять тепло, которое вам так нужно", – объяснила гость эфира.

Еще один момент, на который она советует обратить внимание, – тепло снизу.:

"Под ноги положите пожалуйста коврик, картонку, пенку, даже одеяло, и помните о том, что холодный пол – это риск того, что заболеет весь организм, поскольку будет быстрее переохлаждаться".

Врач также советует выбрать в квартире одну комнату, где семья или человек проводит больше всего времени, и максимально ее утеплить.

Напомним, как киевляне согреваются без тепла в квартирах. Сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением на Троещине, и, по словам эксперта, тепло придет туда где-то через 4-5 суток при отсутствии новых ударов ВС РФ.

Также сообщалось, что дом в Киеве покрылся паром после того, как дали электроэнергию.