"Це база": лікарка розповіла, як правильно зігріти себе в холодній квартирі

Температура у квартирі нижче 16 градусів — уже привід серйозно переглянути свій домашній гардероб. А якщо вона, як зараз у багатьох будинках столиці, ледь сягає 10 градусів через відсутність теплопостачання після масштабних обстрілів енергетики ЗС РФ, до утеплення власного організму варто поставитися максимально відповідально.

Головне правило в ситуації тривалого перебування в холоді — гріти себе, а не приміщення, розповіла в ефірі "Київ 24" лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова.

"Одяг і тепло тіла є базою для цього, і в цьому допомагає багатошаровість, хоч би як банально це звучало", — зазначила вона.

За її словами, важливо чітко засвоїти правило "трьох шарів":

"Тобто це мають бути майка, светр і тепла жилетка. Але пам'ятайте про те, що нижній шар одягу має бути обов'язково бавовняний, не вовняний, оскільки вовна провокуватиме пітливість, і людина швидше втрачає воду і швидше замерзає. Тому нижній шар — це тепла білизна, в ідеалі термобілизна, бавовняна майка. Наступний шар — це бавовна і третій шар — вовна".

Відео дня

Що стосується шкарпеток, то лікар не радить надягати дві пари вовняних шкарпеток, оскільки ноги будуть потіти і мерзнути ще швидше. Одні шкарпетки мають бути бавовняні, другі — вовняні.

Дуже допоможе в холоди светр із флісу, поверх якого необхідно надіти теплу кофту. Якщо у квартирі дуже холодно, то не потрібно соромитися ходити в куртці.

"Такі умови життя і такі реалії, що верхній одяг стає і домашнім одягом. Тому тепла куртка, жилет навіть у квартирі стануть у пригоді", — радить Телегузова. Вона рекомендує особливо тримати в теплі такі зони як ноги, шия, хребет і груди, а також не забувати про рукавички.

На ніч теж дуже важливо утеплюватися.

"Спати в шкарпетках — це нормально, тому що теплі ноги — це, відповідно, тепле серце, кращий сон і краща теплогенерація. Шапка вдома — так само досить об'єктивно і досить аргументовано, оскільки до 30% ми втрачаємо через голову. Тому в шапці ходити вдома нормально. І це сприятиме тому, що ви будете зігріватися і зберігати тепло, яке вам так потрібно", — пояснила гостя ефіру.

Ще один момент, на який вона радить звернути увагу, — тепло знизу:

"Під ноги покладіть, будь ласка, килимок, картонку, пінку, навіть ковдру, і пам'ятайте про те, що холодна підлога — це ризик того, що захворіє весь організм, оскільки буде швидше переохолоджуватися".

Лікарка також радить обрати у квартирі одну кімнату, де сім'я або людина проводить найбільше часу, і максимально її утеплити.

Нагадаємо, як кияни зігріваються без тепла у квартирах. Наразі найскладніша ситуація з теплопостачанням на Троєщині, і, за словами експерта, тепло прийде туди десь через 4-5 діб за відсутності нових ударів ЗС РФ.

Також повідомлялося, що будинок у Києві вкрився парою після того, як дали електроенергію.