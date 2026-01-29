"Мешают работе": в ДТЭК отреагировали на перекрытие киевлянами дороги из-за отсутствия отопления (фото)

28 января в Киеве жители домов, в которых нет отопления, перекрыли дороги, вызвав пробки. В ДТЭК прокомментировали такие действия киевлян, объяснив, почему сложилась такая ситуация в их домах.

Из-за того, что длительное время отсутствует централизованное теплоснабжение, электрические сети постоянно выходят из строя из-за того, что происходит перегрузка сетей. Соответствующее объяснение ДТЭК выложил на официальной странице в Facebook.

Дело в том, что электрические сети не рассчитаны на то, что одновременно постоянно используются обогреватели и мощные приборы. Это и становится причиной неисправностей.

"Только за последнюю неделю произошло 26 аварий на подстанциях в районе, постоянно перегорают подземные кабели", — говорится в сообщении.

Эти ремонты обычно требуют больше времени на устранение неполадок, иногда достигая даже двух суток. Энергетики над восстановлением работают круглосуточно, пытаясь как можно быстрее восстановить подачу света в дома киевлян.

Відео дня

Скриншот | в ДТЭК обратились к киевлянам из-за перекрытия дорог

В ДТЭК также призвали не препятствовать работе, которую выполняют ремонтные бригады. Митинги и перекрытие дорог не способствуют более быстрому восстановлению света и тепла, а даже создают дополнительные трудности.

"Митинги или перекрытие дорог не помогают и не ускоряют ремонты", — отметили в энергетической компании.

Также в ДТЭК призвали жителей Троещины и других киевлян, чтобы те использовали мощные приборы по очереди. Именно этот фактор является критическим для того, чтобы обеспечить дома светом.

Напомним, вечером 28 января киевские паблики рассказали, что жители столицы перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия тепла в домах. Перекрытие произошло на Троещине: протестующие вышли на проспект Красной Калины. Это повлекло в частности значительные пробки в районе.

Также в ДТЭК 28 января сообщали, что в Киеве с полуночи 29 января вводятся временные графики отключений света.