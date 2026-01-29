"Заважають роботі": у ДТЕК відреагували на перекриття киянами дороги через відсутність опалення (фото)

28 січня у Києві мешканці будинків, в яких немає опалення, перекрили дороги, спричинивши затори. У ДТЕК прокоментували такі дії киян, пояснивши, чому склалася така ситуація у їхніх домівках.

Через те, що тривалий час відсутнє централізоване теплопостачання, електричні мережі постійно виходять з ладу через те, що відбувається перенавантаження мереж. Відповідне пояснення ДТЕК виклав на офіційній сторінці у Facebook.

Річ у тому, що електричні мережі не розраховані на те, що одночасно постійно використовуються обігрівачі та потужні прилади. Це й стає причиною несправностей.

"Тільки за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, постійно перегорають підземні кабелі", — йдеться у повідомленні.

Ці ремонти зазвичай вимагають більше часу на усунення неподалок, подекуди сягаючи навіть двох діб. Енергетики над відновленням працюють цілодобово, намагаючись якомога швидше відновити подачу світла у домівки киян.

Відео дня

Скриншот | у ДТЕК звернулися до киян через перекриття доріг

У ДТЕК також закликали не перешкоджати роботі, яку виконують ремонтні бригади. Мітинги та перекриття доріг не сприяють швидшому відновленню світла і тепла, а навіть створюють додаткові труднощі.

"Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти", — наголосили в енергетичній компанії.

Також у ДТЕК закликали мешканців Троєщини та інших киян, аби ті використовували потужні прилади по черзі. Саме цей чинник є критичним для того, щоб забезпечити домівки світлом.

Нагадаємо, увечері 28 січня київські пабліки розповіли, що мешканці столиці перекрили дорогу через тривалу відсутність тепла у домівках. Перекриття відбулося на Троєщині: протестувальники вийшли на проспект Червоної Калини. Це спричинило зокрема значні затори у районі.

Також у ДТЕК 28 січня повідомляли, що у Києві з опівночі 29 січня запроваджуються тимчасові графіки відключень світла.