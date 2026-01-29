Графики отключений будут продолжаться еще минимум год: эксперт объяснила, от чего это будет зависеть

В Украине графики отключения электроэнергии будут продолжаться еще как минимум год, независимо от времени года. В то же время ситуация может несколько улучшаться, если атаки врага будут менее интенсивными, а власть будет инвестировать в развитие децентрализованной и накопительной генерации.

Однако потепление само по себе не решит проблему с энергоснабжением. Об этом рассказала член наблюдательного совета независимого аналитического центра "We Build Ukraine" Виктория Войцицкая в комментарии "Киев 24".

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы жить в графиках электроснабжения в течение как минимум года, если не двух. Потому что все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем восстановить то, что было повреждено, и насколько быстро будет пытаться враг уничтожать то, что у нас и есть", — отметила Войцицкая.

По ее словам, не стоит рассчитывать на то, что с приходом весны-лета исчезнут графики. Ведь на самом деле ситуация сложнее и зависит от ряда факторов. Даже восстановленные мощности энергосистемы постоянно находятся под угрозой повторных атак.

Однако немного облегчить ситуацию может солнечное лето — тогда часть генерации будет покрывать солнечная генерация. Однако они не могут полностью покрыть дефицит, особенно в темное время суток.

Еще одна важная задача — это развитие децентрализованной генерации, пояснила эксперт. Необходимо создавать сеть небольших объектов производства электроэнергии, которые позволяют маневрировать в случаях поражения крупных электростанций.

"Третий ключевой элемент — это то, насколько быстро мы сможем развернуть сеть децентрализованной генерации. Она позволяет держать систему в работе даже тогда, когда поражены крупные объекты генерации электроэнергии или тепла", — пояснила Войцицкая.

Однако на ее создание нужно время, инвестиции и принятие системных решений на уровне правительства. Также для этого необходима международная поддержка.

Поставки дизельных генераторов эксперт назвала временным решением, однако Украине нужны более системные.

Необходимо строить системы накопления электроэнергии, которые позволяют хранить излишки солнечной генерации днем и использовать их в темное время суток, когда нет производства.

Также Войцицкая предупредила, что графики отключения электроэнергии могут стать постоянным явлением, которое будет происходить раз или два в год.

Напомним, по графикам отключений света на 29 января для Днепропетровской и Одесской областей у некоторых потребителей не будет света более 17 часов.

Вечером 28 января в ДТЭК сообщали, что Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света. Однако они не будут привязаны к очередям, а будут составляться для каждого дома отдельно.