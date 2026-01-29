Графіки відключень триватимуть ще щонайменше рік: експертка пояснила, від чого це залежатиме

В Україні графіки відключення електроенергії триватимуть ще щонайменше рік, незалежно від пори року. Водночас ситуація може дещо покращуватися, якщо атаки ворога будуть менш інтенсивними, а влада буде інвестувати в розвиток децентралізованої й накопичувальної генерації.

Однак потепління саме по собі не розв'яже проблему з енергопостачанням. Про це розповіла членкиня наглядової ради незалежного аналітичного центру "We Build Ukraine" Вікторія Войціцька в коментарі "Київ 24".

"Ми маємо бути готовими до того, щоб жити в графіках електропостачання протягом щонайменше року, якщо не двох. Бо все буде залежати від того, наскільки швидко ми зможемо відновити те, що було пошкоджено, і наскільки швидко буде намагатися ворог нищити те, що у нас і є", — зазначила Войціцька.

За її словами, не варто розраховувати на те, що з приходом весни-літа зникнуть графіки. Адже насправді ситуація складніша і залежить від низки факторів. Навіть відновлені потужності енергосистеми постійно перебувають під загрозою повторних атак.

Однак трохи полегшити ситуацію може сонячне літо — тоді частину генерації покриватиме сонячна генерація. Однак вони не можуть повністю покрити дефіцит, особливо в темний час доби.

Ще одне важливе завдання — це розвиток децентралізованої генерації, пояснила експертка. Необхідно створювати мережу невеликих об'єктів виробництва електроенергії, які дозволяють маневрувати у випадках ураження великих електростанцій.

"Третій ключовий елемент — це те, наскільки швидко ми зможемо розгорнути мережу децентралізованої генерації. Вона дозволяє тримати систему в роботі навіть тоді, коли уражені великі об’єкти генерації електроенергії чи тепла", — пояснила Войціцька.

Однак на її створення потрібно час, інвестиції та ухвалення системних рішень на рівні уряду. Також для цього необхідна міжнародна підтримка.

Постачання дизельних генераторів експертка назвала тимчасовим рішенням, однак Україні потрібні більш системні.

Необхідно будувати системи накопичення електроенергії, які дозволяють зберігати надлишки сонячної генерації вдень і використовувати їх у темний час доби, коли немає виробництва.

Також Войціцька попередила, що графіки відключення електроенергії можуть стати постійним явищем, яке ставатиметься раз або два на рік.

Нагадаємо, за графіками відключень світла на 29 січня для Дніпропетровської та Одеської областей у деяких споживачів не буде світла понад 17 годин.

Ввечері 28 січня в ДТЕК повідомляли, що Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла. Проте вони не будуть прив'язані до черг, а складатимуться для кожного будинку окремо.