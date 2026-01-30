От 100 до 300 тысяч на автономное энергоснабжение домов: как принять участие в программе правительства

С 30 января началась подача заявок на программу "СвітлоДім", которая предусматривает предоставление жилым многоквартирным домам автономного электропитания для того, чтобы переживать длительные отключения. В рамках программы можно получить от 100 до 300 тысяч гривен помощи.

Заявку могут подать ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram.

Какую помощь могут получить жилые дома

В рамках программы предусмотрено оказание помощи от 100 до 300 тысяч гривен. Средства должны быть направлены на закупку бензиновых, дизельных или газовых генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения. При этом нет никакого ограничения на тип оборудования или поставщика.

Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов:

Если ваш дом имеет менее 6 этажей — помощь составит 100 тысяч гривен;

Если ваш дом имеет от 7 до 16 этажей — помощь составит 200 тысяч гривен;

Если ваш дом имеет более 17 этажей (или от 4 до 16 этажей, но минимум три подъезда) — помощь составит 300 тысяч гривен.

Как подать заявку на программу "СвітлоДім"

Заявку можно подать онлайн на официальном сайте svitlodim.gov.ua или через электронный кабинет на базе "Дії".

Для того чтобы подать заявку, нужно иметь специальный счет с целевым использованием в "Ощадбанке" или другом банке, который присоединится к программе. Заявки будет рассматривать Комиссия при Министерстве развития общин.

Также при подаче заявки необходимо иметь официальное решение о приобретении оборудования с привлечением государственной помощи. Для ОСМД это решение правления или общего собрания, а для управляющего — решение собрания совладельцев дома, если в договоре не прописано, что решение управляющий может принять самостоятельно. Для кооператива необходимо иметь решение органа управления или собрания совладельцев.

Кроме этого, требованием является сбор информации и документов по дому:

точный адрес дома;

количество этажей (указывается максимальное, если разное);

количество подъездов (для домов 4-16 этажей);

общая площадь;

количество квартир;

количество совладельцев;

информация о наличии котельной (встроенная/пристроенная/крышная);

техпаспорт дома (страницы с адресом, этажностью, подъездами) или справка органа местного самоуправления относительно этажности (если техпаспорта нет).

Если дом уже имеет оборудование автономного питания, это также должно быть указано в заявлении.

В правительстве обещают максимально быстро рассматривать заявки и выплачивать деньги за 48 часов от подачи заявки.

В то же время необходимо использовать средства по целевому назначению в течение 45 дней после поступления. В случае невозможности средства должны быть возвращены. Также потребуется подать отчет через Дію в течение 30 рабочих дней после установления.

Программа будет действовать в течение всего военного положения в тех общинах, где будет объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе программа будет действовать Киев и Киевская область.

