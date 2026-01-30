Від 100 до 300 тисяч на автономне енергопостачання будинків: як взяти участь у програмі уряду

З 30 січня розпочалася подача заявок на програму "СвітлоДім", яка передбачає надання житловим багатоквартирним будинкам автономного електроживлення для того, щоб переживати тривалі відключення. У рамках програми можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень допомоги.

Заявку можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Яку допомогу можуть отримати житлові будинки

У межах програми передбачено надання допомоги від 100 до 300 тисяч гривень. Кошти мають бути спрямовані на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення. При цьому немає жодного обмеження на тип обладнання чи постачальника.

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під'їздів:

Якщо ваш будинок має менш як 6 поверхів — допомога складатиме 100 тисяч гривень;

Якщо ваш будинок має від 7 до 16 поверхів — допомога складатиме 200 тисяч гривень;

Якщо ваш будинок має більш як 17 поверхів (або від 4 до 16 поверхів, але мінімум три під'їзди) — допомога складатиме 300 тисяч гривень.

Як подати заявку на програму "СвітлоДім"

Заявку можна подати онлайн на офіційному сайті svitlodim.gov.ua або через електронний кабінет на базі "Дії".

Для того щоб подати заявку, потрібно мати спеціальний рахунок із цільовим використанням в "Ощадбанку" або іншому банку, який долучиться до програми. Заявки розглядатиме Комісія при Міністерстві розвитку громад.

Також при подачі заявки необхідно мати офіційне рішення про придбання обладнання із залученням державної допомоги. Для ОСББ це рішення правління або загальних зборів, а для управителя — рішення зборів співвласників будинку, якщо в договорі не прописане, що рішення управитель може ухвалити самостійно. Для кооперативу необхідно мати рішення органу управління або зборів співвласників.

Крім цього, вимогою є збір інформації та документів щодо будинку:

точна адреса будинку;

кількість поверхів (вказується максимальна, якщо різна);

кількість під'їздів (для будинків 4–16 поверхів);

загальна площа;

кількість квартир;

кількість співвласників;

інформація про наявність котельні (вбудована / прибудована / дахова);

техпаспорт будинку (сторінки з адресою, поверховістю, під’їздами) або довідка органу місцевого самоврядування щодо поверховості (якщо техпаспорта немає).

Якщо будинок вже має обладнання автономного живлення, це також має бути вказане у заяві.

В уряді обіцяють максимально швидко розглядати заявки та виплачувати гроші за 48 годин від подачі заявки.

Водночас необхідно використати кошти за цільовим призначенням впродовж 45 днів після надходження. У разі неможливості кошти мають бути повернуті. Також буде потрібно подати звіт через Дію протягом 30 робочих днів після встановлення.

Програма діятиме впродовж усього воєнного стану в тих громадах, де буде оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці. На першому етапі програма діятиме Київ та Київська область.

