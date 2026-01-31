Украинцы в возрасте 40+ получат 2000 гривен на проверку здоровья: как стать участником программы
Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, с 31 января начнут получать приглашения присоединиться к программе "Скрининг здоровья 40+". Средства на обследование предоставит государство.
Инициатива направлена на раннюю диагностику сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и возможных проблем с ментальным здоровьем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сделать бесплатное обследование в медицинских учреждениях на территории всей страны могут все украинцы в возрасте от 40 лет через 30 дней после дня рождения. После подачи заявки государство предоставляет 2000 гривен на скрининг.
"Например, если ваш день рождения был 2 января и вам уже есть 40 лет или больше, то свое извещение вы получите 1 февраля", — отмечают в Минздраве.
Прохождение скрининга: пошаговый маршрут
Шаг первый
На 30-й день после своего дня рождения человек в возрасте от 40 лет и старше получит приглашение на скрининг в приложении "Дія". Если "Дія.Карточки" нет, ее можно заказать в приложении.
Люди, которые не используют "Дія", должны заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦПАУ. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке.
Шаг второй
Через неделю после подачи заявки на указанную карточку поступит 2000 гривен, которые можно использовать только для прохождения обследования здоровья.
Шаг третий
Для прохождения скрининга нужно выбрать удобное медицинское учреждение. Сейчас, как отмечают в профильном министерстве, по всей Украине их уже более 800 и перечень которых постоянно обновляется. Оплата скрининга в сумме 2000 грн осуществляется сразу в медучреждении в день визита.
Шаг четвертый
Людям, которые родились с января по сентябрь, можно использовать полученные средства до 17 декабря 2026 года. Граждане, которые родились с октября по декабрь — должны использовать 2000 грн до 31 марта 2027 года.
Если человек не воспользуется услугой, в таком случае средства автоматически возвращаются в государственный бюджет. Пройти скрининг можно будет уже в следующем году.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 19 миллионов человек, которым исполнилось 40 лет и старше.
Фокус писал, что пакет чекапа для украинцев 40+ был сформирован на базе доказательной медицины. Он, в частности, содержит физикальное обследование, базовые лабораторные исследования и предоставление персональных рекомендаций для сохранения или улучшения здоровья.