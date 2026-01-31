Украинцы в возрасте 40+ получат 2000 гривен на проверку здоровья: как стать участником программы

Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, с 31 января начнут получать приглашения присоединиться к программе "Скрининг здоровья 40+". Средства на обследование предоставит государство.

Инициатива направлена на раннюю диагностику сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и возможных проблем с ментальным здоровьем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сделать бесплатное обследование в медицинских учреждениях на территории всей страны могут все украинцы в возрасте от 40 лет через 30 дней после дня рождения. После подачи заявки государство предоставляет 2000 гривен на скрининг.

"Например, если ваш день рождения был 2 января и вам уже есть 40 лет или больше, то свое извещение вы получите 1 февраля", — отмечают в Минздраве.

Прохождение скрининга: пошаговый маршрут

Шаг первый

Фото: МОЗ України

На 30-й день после своего дня рождения человек в возрасте от 40 лет и старше получит приглашение на скрининг в приложении "Дія". Если "Дія.Карточки" нет, ее можно заказать в приложении.

Люди, которые не используют "Дія", должны заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦПАУ. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке.

Шаг второй

Фото: МОЗ України

Через неделю после подачи заявки на указанную карточку поступит 2000 гривен, которые можно использовать только для прохождения обследования здоровья.

Шаг третий

Фото: МОЗ України

Для прохождения скрининга нужно выбрать удобное медицинское учреждение. Сейчас, как отмечают в профильном министерстве, по всей Украине их уже более 800 и перечень которых постоянно обновляется. Оплата скрининга в сумме 2000 грн осуществляется сразу в медучреждении в день визита.

Шаг четвертый

Фото: МОЗ України

Людям, которые родились с января по сентябрь, можно использовать полученные средства до 17 декабря 2026 года. Граждане, которые родились с октября по декабрь — должны использовать 2000 грн до 31 марта 2027 года.

Если человек не воспользуется услугой, в таком случае средства автоматически возвращаются в государственный бюджет. Пройти скрининг можно будет уже в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 19 миллионов человек, которым исполнилось 40 лет и старше.

Фокус писал, что пакет чекапа для украинцев 40+ был сформирован на базе доказательной медицины. Он, в частности, содержит физикальное обследование, базовые лабораторные исследования и предоставление персональных рекомендаций для сохранения или улучшения здоровья.