Українці віком 40+ отримають 2000 гривень на перевірку здоров'я: як стати учасником програми

Українці, яким вже виповнилося 40 років, з 31 січня почнуть отримувати запрошення долучитися до програми "Скринінг здоров'я 40+". Кошти на обстеження надасть держава.

Ініціатива спрямована на ранню діагностику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та можливих проблем із ментальним здоров'ям. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зробити безкоштовне обстеження у медичних закладах на території усієї країни можуть усі українці віком від 40 років через 30 днів після дня народження. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на скринінг.

"Наприклад, якщо ваш день народження був 2 січня і вам уже є 40 років чи більше, то своє сповіщення ви отримаєте 1 лютого", — наголошують у МОЗ.

Проходження скринінгу: покроковий маршрут

Крок перший

На 30-й день після свого дня народження людина віком від 40 років та старше отримає запрошення на скринінг у застосунку "Дія". Якщо "Дія.Карточки" немає, її можна замовити у застосунку.

Люди, які не використовують "Дія", повинні замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку.

Крок другий

Через тиждень після подання заявки на зазначену карточку надійде 2000 гривень, які можна використати тільки для проходження обстеження здоров'я.

Крок третій

Для проходження скринінгу потрібно обрати зручний медичний заклад. Наразі, як наголошують у профільному міністерстві, по всій Україні її вже понад 800 і перелік яких постійно оновлюється. Оплата скринінгу у сумі 2000 грн здійснюється одразу у медзакладі у день візиту.

Крок четвертий

Людям, які народилися з січня по вересень, можна використати отримані кошти до 17 грудня 2026 року. Громадяни, які народилися з жовтня по грудень – мають використати 2000 грн до 31 березня 2027 року.

Якщо людина не скористається послугою, у такому випадку кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Пройти скринінг можна буде вже наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується близько 19 мільйонів осіб, яким виповнилося 40 років і старше.

Фокус писав, що пакет чекапу для українців 40+ був сформований на базі доказової медицини. Він, зокрема, містить фізикальне обстеження, базові лабораторні дослідження та надання персональних рекомендацій для збереження чи покращення здоров'я.