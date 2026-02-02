Ситуацию стабилизировали: в Киеве возвращаются временные графики отключения света

2 февраля в Киеве после стабилизации ситуации с электроснабжением город возвращается к временным графикам отключений. Энергетикам удалось урегулировать работу системы, поэтому чрезвычайные ограничения больше не применяют.

Как сообщает компания ДТЭК, в столице нормализовали состояние энергосети, поэтому и удалось отказаться от аварийных отключений и снова работать по почасовым графикам. В компании отмечают, что специалисты непрерывно работают над тем, чтобы объемы электроэнергии увеличивались, а подача света оставалась стабильной.

"Работаем 24/7, чтобы электричества становилось больше. Свет держится!", — говорится в заметке компании.

Также эту информацию подтвердил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. В частности, в своей заметке на странице в Facebook он отметил: "Киев возвращается в график. Попробуем пройти в графиках вечерний пик".

Відео дня

Сейчас на сайте ДТЭК также отмечают, что в столице начали действовать индивидуальные графики включений света, чтобы местные могли планировать свой день. Киевляне могут посмотреть когда по их адресу не будет света на сайте и чат-боте, а также в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, в ДТЭК отметили, что предыдущие графики и очереди не действуют.

Публикация на сайте ДТЭК Фото: Скриншот

Стоит заметить, что 2 февраля около 10:00 в Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго были применены экстренные отключения. И в этот период в области, как писала компания ДТЭК, не действовали графики отключения света.

Напомним, вчера вечером, в период когда публиковали график отключения света, компания ДТЭК сообщила, что после полуночи в Киеве возвращаются временные графики отключений света.

Также Фокус писал, что 1 февраля в столице восстановили водоснабжение во всех 10 административных районах, однако большое количество домов до сих пор остаются без тепла.