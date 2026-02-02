Ситуацію стабілізували: у Києві повертаються тимчасові графіки відключення світла

2 лютого в Києві після стабілізації ситуації з електропостачанням місто повертається до тимчасових графіків відключень. Енергетикам вдалося врегулювати роботу системи, тож надзвичайні обмеження більше не застосовують.

Як повідомляє компанія ДТЕК, у столиці нормалізували стан енергомережі, тому й вдалося відмовитися від аварійних відключень і знову працювати за погодинними графіками. У компанії наголошують, що фахівці безперервно працюють над тим, аби обсяги електроенергії збільшувалися, а подача світла залишалася стабільною.

"Працюємо 24/7, щоб електрики ставало більше. Світло тримається!", — йдеться в дописі компанії.

Також цю інформацію підтвердив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Зокрема у своєму дописі на сторінці у Facebook він зауважив: "Київ повертається в графік. Спробуємо пройти в графіках вечірній пік".

Відео дня

Наразі на сайті ДТЕК також зазначають, що у столиці почали діяти індивідуальні графіки включень світла, аби місцеві могли планувати свій день. Кияни можуть переглянути коли за їхньою адресою не буде світла на сайті і чат-боті, а також в застосунку "Київ Цифровий". Крім того, у ДТЕК зауважили, що попередні графіки та черги не діють.

Публікація на сайті ДТЕК Фото: Скриншот

Варто зауважити, що 2 лютого близько 10:00 у Києві та Києвській області за командою Укренерго були застосовані екстрені відключення. І в цей період у області, як писала компанія ДТЕК, не діяли графіки відключення світла.

Нагадаємо, вчора ввечері, в перід коли публікували графік відключення світла, компанія ДТЕК повідомила, що після півночі у Києві повертаються тимчасові графіки відключень світла.

Також Фокус писав, що 1 лютого у столиці відновили водопстачання в усіх 10 адміністративних районах, проте велика кількість будинків досі залишаються без тепла.