Графики отключения света на 4 февраля: кто будет без электроэнергии 19 часов

В течение 4 февраля во всех областях Украины будут применяться отключения света. Больше всего без электроэнергии будут оставаться жители Днепропетровской области — там ограничения продлятся до 19 часов.

Графики отключений света на 4 февраля опубликовала пресс-служба ДТЭК. В НЭК "Укрэнерго" отметили, что почасовые графики и ограничения мощности для промышленных потребителей в результате российских ракетно-дронных атак на энергосистему будут действовать в течение всех суток во всех регионах Украины.

Отключение света в Киеве

На сайте "ДТЭК Киевские электросети" сообщается, что из-за российской атаки продолжают действовать экстренные ограничения в Дарницком и Днепровском районах на левом берегу столицы. В остальной части города действуют почасовые стабилизационные графики, информацию о которых можно узнать в приложении "Киев Цифровой", на сайте ДТЭК или в чат-боте.

Відео дня

При этом вместо привычных 12 подгрупп Киев поделен на 60 групп.

Отключение света в Киевской области

В Киевской области в разных очередях электроэнергии не будет от 10 до 17 часов.

Отключение света в Одесской области

По Одесской области в ДТЭК отметили, что графики действуют только там, где это позволяет состояние электросети. В самой Одессе, частично в Одесском районе и в некоторых районных центрах применяются экстренные ограничения.

Отключение света в Днепропетровской области

Жителям Днепровщины будут отключать электроэнергию по три раза в сутки, в целом ограничения будут длиться от 16,5 до 19 часов.

Узнать актуальную информацию по конкретному адресу можно на сайтах облэнерго. Время и объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, энергетический эксперт Виктор Видзиговский говорил, что графики отключений света в Киеве могут быть ослаблены, если отступят морозы, а россияне уменьшат интенсивность обстрелов критической инфраструктуры. Для отопления, по его словам, в столице могут временно подключить мобильные котельные или небольшие дополнительные установки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 3 февраля отметил, что россияне пренебрегли просьбой президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии, нанеся удар по украинской энергосистеме.